Abaúji lett az ország legszebb gyümölcsbirtoka, mi a titkuk?

Címkék#prémium#verseny#kombináció#Bestillo#mezőgazdaság

A pálinkafőzde, amely a gönci kajsziból varázsolt legendát, most a legszebb gyümölcstermesztő birtok díját is elnyerte. Egy abaúji pálinkaház bizonyította, hogy a prémium pálinka nem a főzdében, hanem a gyümölcsösben születik.

Boon.hu
Abaúji lett az ország legszebb gyümölcsbirtoka, mi a titkuk?

Ilyen az ország legszebb gyümölcsbirtoka

Forrás: Bestillo Pálinkaház

A boldogkőváraljai Bestillo pálinkafőzde lett a „Magyarország Legszebb Birtoka 2025” verseny gyümölcstermesztő kategóriájának győztese. Az elismerés több mint húsz év kitartó munkájának eredménye, igazolva az alapítók filozófiáját: a kiváló pálinka minősége a gyümölcsösben kezdődik – a fajtaválasztástól és a talajélet támogatásától egészen a szüret időzítéséig.

A prémium pálinka titka a megfelelő alapanyag.
Egy abaúji pálinkaház gyümölcsöse lett Magyarország Legszebb Birtoka 2025-ben 
Forrás: Bestillo Pálinkaház

A „Magyarország Legszebb Birtoka” verseny célja, hogy bemutassa hazánk mezőgazdaságának esztétikus oldalát, és rávilágítson azokra a gazdákra, akik a profi szakmai munka mellett a birtok szépségére is kiemelt figyelmet fordítanak. Az esemény üzenete szerint a magyar agrárkultúra szépsége és szakmai színvonala nem marad el a nyugat-európai példaképektől.

A prémium pálinka titka a prémium gyümölcs

A Bestillo gyümölcsöse 13 hektáron terül el, ebből 7 hektár gönci kajszibarack, a térség ikonikus fajtája, amely tökéletesen alkalmazkodik a helyi mikroklímához. A fennmaradó 6 hektárt szilva ültetvény borítja, négy különböző fajta gondos kombinációjával, hogy a végeredmény – a Bestillo pálinka – minél összetettebb és kiegyensúlyozottabb ízvilágú legyen. A gyümölcstermesztés 2005-ben indult, majd 2022-ben teljesen megújult, modernizált szemlélettel folytatódott, nagy hangsúlyt helyezve a beltartalmi értékekre, a tradicionális ízjegyekre, a sav-cukor arányra és a fűszerességre.

Éreztem, hogy jót teszek és jól csinálom, de nagyon jól esett az elismerés azoktól, akik értenek is hozzá. A gyümölcs szeretete és a tökéletességre törekvés hajt minden nap – egyszerűen nem is tudnék máshogyan élni és dolgozni

 – mondta Czakó Gábor, a Bestillo alapítója és a kertészet vezetője.

Borászati szemlélet a pálinkakészítésben

A Bestillo a kajszi és szilva esetében is a borászatból ismert, saját ültetvényre épülő módszert alkalmazza. Így pontosan meghatározható a szüret ideális időpontja, biztosítható a következetes minőség és a teljes nyomonkövethetőség. A különböző érési idejű szilvafajták tudatos kombinációja pedig nemcsak az optimális munkaszervezést teszi lehetővé, hanem komplexebb ízvilágot is ad a kész pálinkának.

Fentről is csodálatos látványt nyújt a gyümölcsbirtok
Forrás: Bestillo Pálinkaház

Az ültetvény szélsőséges időjárási körülmények között is bizonyított: például a 2010-es rendkívüli csapadékos időszakban, az izlandi vulkánkitörés következményeként, rugalmas és széles hatásspektrumú növényvédelmi stratégiával sikerült megóvni a termést.

Szigorú szakmai értékelés

A verseny zsűrizése több lépcsőben zajlott. A jelölések és előszűrés után a független zsűri helyszíni bejárásokon értékelte a kategóriánként legjobb birtokokat. Az elbírálás során a szakmai teljesítmény, a fenntarthatóság, a környezetbe illeszkedés, a birtok esztétikája és rendezettsége, valamint a közösségi szerepvállalás is fontos szempont volt.
Borsod-Abaúj-Zemplén tehát már nemcsak a gasztronómia, hanem az alkoholos italok területén is a élmezőnyben van. A Sáppusztai Pálinkafőzde pálinkája világversenyen tarolt, a Bestillo gyümölcsbirtoka pedig az ország legszebbje lett.

 

