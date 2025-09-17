Abaúji lett az ország legszebb gyümölcsbirtoka, mi a titkuk?

A boldogkőváraljai Bestillo pálinkafőzde lett a „Magyarország Legszebb Birtoka 2025” verseny gyümölcstermesztő kategóriájának győztese. Az elismerés több mint húsz év kitartó munkájának eredménye, igazolva az alapítók filozófiáját: a kiváló pálinka minősége a gyümölcsösben kezdődik – a fajtaválasztástól és a talajélet támogatásától egészen a szüret időzítéséig.

Egy abaúji pálinkaház gyümölcsöse lett Magyarország Legszebb Birtoka 2025-ben

Forrás: Bestillo Pálinkaház

A „Magyarország Legszebb Birtoka” verseny célja, hogy bemutassa hazánk mezőgazdaságának esztétikus oldalát, és rávilágítson azokra a gazdákra, akik a profi szakmai munka mellett a birtok szépségére is kiemelt figyelmet fordítanak. Az esemény üzenete szerint a magyar agrárkultúra szépsége és szakmai színvonala nem marad el a nyugat-európai példaképektől.

A prémium pálinka titka a prémium gyümölcs

A Bestillo gyümölcsöse 13 hektáron terül el, ebből 7 hektár gönci kajszibarack, a térség ikonikus fajtája, amely tökéletesen alkalmazkodik a helyi mikroklímához. A fennmaradó 6 hektárt szilva ültetvény borítja, négy különböző fajta gondos kombinációjával, hogy a végeredmény – a Bestillo pálinka – minél összetettebb és kiegyensúlyozottabb ízvilágú legyen. A gyümölcstermesztés 2005-ben indult, majd 2022-ben teljesen megújult, modernizált szemlélettel folytatódott, nagy hangsúlyt helyezve a beltartalmi értékekre, a tradicionális ízjegyekre, a sav-cukor arányra és a fűszerességre.

Éreztem, hogy jót teszek és jól csinálom, de nagyon jól esett az elismerés azoktól, akik értenek is hozzá. A gyümölcs szeretete és a tökéletességre törekvés hajt minden nap – egyszerűen nem is tudnék máshogyan élni és dolgozni

– mondta Czakó Gábor, a Bestillo alapítója és a kertészet vezetője.

Borászati szemlélet a pálinkakészítésben

A Bestillo a kajszi és szilva esetében is a borászatból ismert, saját ültetvényre épülő módszert alkalmazza. Így pontosan meghatározható a szüret ideális időpontja, biztosítható a következetes minőség és a teljes nyomonkövethetőség. A különböző érési idejű szilvafajták tudatos kombinációja pedig nemcsak az optimális munkaszervezést teszi lehetővé, hanem komplexebb ízvilágot is ad a kész pálinkának.