Ez történik, ha Borsodban pálinkát főznek: a paradicsomcefre csak a kezdet, a borsodi főzdében villant már kés is

Az egykori sáppusztai kastély ma Magyarország egyik legsikeresebb pálinkafőzdéjének ad otthont. A sárga vilmoskörte pálinkájuk sorra nyeri a díjakat, és a citromból készült párlatuk világviszonylatban is egyedülálló. A pálinkafőzde sikerének titkairól már olvashatott a boon.hu-n. A siker mögött nemcsak szigorú szakmai munka, hanem sok vicces sztori is van. Vékony Tibor pálinkamester mesélt a legemlékezetesebbekről.

Hihetetlen sztorik is kifőttek már a pálinkafőzdében! Ezekről mesélt Baranyay Barnabás és Vékony Tibor

Fotó: Takács Joci

A világverő pálinka titkait kevesen ismerik

A Sáppusztai Pálinkafőzde a kereskedelmi főzés mellett a mai napig végez bérfőzést is.

Már az első lépéseknél kiderül, hogy a végeredmény világbajnok vagy ihatatlan lesz

– vallja Baranyay Barnabás tulajdonos. És hogyan lesz a mi pálinkák a legjobb, de legalábbis ahhoz közelítő? Erre is adtak tippeket, melyet az alábbi cikkben olvashat.