szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

14°
+19
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

27 perce

Ez történik, ha Borsodban pálinkát főznek: a paradicsomcefre csak a kezdet, a borsodi főzdében villant már kés is

Címkék#boon video#pálinkamester#Vékony Tibor#Baranyay Barnabás#pálinkafőzde#titok

Ki gondolná, hogy egy borsodi pálinkafőzdében karóra, aranygyűrű vagy akár egy kiskés is előkerülhet a cefréből? A sáppusztai pálinkafőzde pálinkamestere elmesélte a legőrültebb történeteket a kulisszák mögül.

Gárdonyi Edina
Ez történik, ha Borsodban pálinkát főznek: a paradicsomcefre csak a kezdet, a borsodi főzdében villant már kés is

Sok mindent láttak már Sáppusztán, bár változnak a trendek és a bérfőzők ma már nem követnek el nagy bakikat

Fotó: Takács Joci

Az egykori sáppusztai kastély ma Magyarország egyik legsikeresebb pálinkafőzdéjének ad otthont. A sárga vilmoskörte pálinkájuk sorra nyeri a díjakat, és a citromból készült párlatuk világviszonylatban is egyedülálló. A pálinkafőzde sikerének titkairól már olvashatott a boon.hu-n. A siker mögött nemcsak szigorú szakmai munka, hanem sok vicces sztori is van. Vékony Tibor pálinkamester mesélt a legemlékezetesebbekről.

Extrém sztorik a pálinkafőzdéből.
Hihetetlen sztorik is kifőttek már a pálinkafőzdében! Ezekről mesélt Baranyay Barnabás és Vékony Tibor
Fotó: Takács Joci

A világverő pálinka titkait kevesen ismerik

A Sáppusztai Pálinkafőzde a kereskedelmi főzés mellett a mai napig végez bérfőzést is. 

Már az első lépéseknél kiderül, hogy a végeredmény világbajnok vagy ihatatlan lesz

 – vallja Baranyay Barnabás tulajdonos. És hogyan lesz a mi pálinkák a legjobb, de legalábbis ahhoz közelítő? Erre is adtak tippeket, melyet az alábbi cikkben olvashat.

Miért várják végig a pálinkafőzést Borsodban?

Szokás, hogy végigvárják a főzést a bérfőzetők. A borsodi ember bizalmatlan, három órát vagy akár egy teljes napot is itt tölt. Van, aki családi programnak fogja fel

 – mesélte nevetve a pálinkamester. 

Emlékszem, ült a kanapén egy úr, végigvárta a három órát. Mikor szóltam, hogy kész a pálinka, felpattant, benézett az üstbe, ahol ott volt a cefre maradéka. Azt mondja: ‘De hát még ott van, főzzed rendesen!’

Paradicsompálinka? Az meg mi?

Nem mindenki áll meg a szilvacefrénél. 

Legemlékezetesebb, amikor valaki sárgarépából vagy paradicsomból akart főzni 

– idézte fel a pálinkamester. 

Kamcsatkai mézbogyóból is készítettünk párlatot, az volt talán a legextrémebb.

Így készül a világverő pálinka

Fotók: Takács József

Mindig a gyerek a hibás

Szilvacefrét hoztak, de minimum a fele tele volt körtével. 

Háromszáz kiló szilvában háromszáz kiló körte egyben, darálás nélkül. Kérdeztük, miért nem darálták le? ‘Mert a gyerek dobálta bele.’

 – sorolta nevetve a pálinkamester, aki szerint ha valami nem a legjobb, azt hajlamosak a gyerekre fogni.

Volt olyan is, hogy a szivattyúban kiskést találtunk, ami tönkretette a berendezést.

Aranygyűrű a cefrében? Persze, volt már ilyen is

A cefrébe sok minden kerül, még ha nem is szándékosan. 

Volt már benne karóra, aranygyűrű. A karóra egy időben kifejezetten gyakori volt. A sztorik leginkább a kezdeti időkből valók, ma már a bérfőzetők a minőségre, nem a mennyiségre mennek, megszűnt az, hogy – ahogyan régen mondták – még a gumicsizma is a cefrében van! 

A pálinkamester titka: figyelj a hangokra

A főzde egyik kedvenc belsős sztorija egy alkalmi munkásról szól. 

Barackmagozás volt a feladat. Elmagyaráztam, hogy a magozógép hangját kell figyelni: ha szorul, gyorsan pakolja, ha túl gyorsan pakolja, akkor töri a magot. A srác bólogatott, eltelt egy kis idő, kiderült, hogy hallásproblémája van.

Főznek-e még a fiatalok pálinkát?

A mai fiatalok már nem szedik térden állva a szilvát, így az utóbbi években bevezettük a bércefrézést is 

– mesélte Baranyay Barnabás.

 Így ha valaki elhozza a gyümölcsöt, mi profi módon végezzük el a feldolgozást. Egyre nagyobb rá az igény, mert a mai fiatalok kevésbé szedik a szilvát térden állva a fa alól, viszont az esküvőjükön már szeretnek saját pálinkát kínálni. Igény esetén még a gyümölcsöt is beszerezzük.

A pálinkafőzdében tehát nemcsak a legjobb italok, hanem a legjobb sztorik is kifőnek.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

További érdekességekért kövesse a boon.hu-t!

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu