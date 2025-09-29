41 perce
Ez történik, ha Borsodban pálinkát főznek: a paradicsomcefre csak a kezdet, a borsodi főzdében villant már kés is
Ki gondolná, hogy egy borsodi pálinkafőzdében karóra, aranygyűrű vagy akár egy kiskés is előkerülhet a cefréből? A sáppusztai pálinkafőzde pálinkamestere elmesélte a legőrültebb történeteket a kulisszák mögül.
Sok mindent láttak már Sáppusztán, bár változnak a trendek és a bérfőzők ma már nem követnek el nagy bakikat
Fotó: Takács Joci
Az egykori sáppusztai kastély ma Magyarország egyik legsikeresebb pálinkafőzdéjének ad otthont. A sárga vilmoskörte pálinkájuk sorra nyeri a díjakat, és a citromból készült párlatuk világviszonylatban is egyedülálló. A pálinkafőzde sikerének titkairól már olvashatott a boon.hu-n. A siker mögött nemcsak szigorú szakmai munka, hanem sok vicces sztori is van. Vékony Tibor pálinkamester mesélt a legemlékezetesebbekről.
A világverő pálinka titkait kevesen ismerik
A Sáppusztai Pálinkafőzde a kereskedelmi főzés mellett a mai napig végez bérfőzést is.
Már az első lépéseknél kiderül, hogy a végeredmény világbajnok vagy ihatatlan lesz
– vallja Baranyay Barnabás tulajdonos. És hogyan lesz a mi pálinkák a legjobb, de legalábbis ahhoz közelítő? Erre is adtak tippeket, melyet az alábbi cikkben olvashat.
Koszos hordóból nem lesz jó pálinka – 5 tipp a pálinkamestertől, hogy jobb legyen a főzetünk, mint a szomszédé
Miért várják végig a pálinkafőzést Borsodban?
Szokás, hogy végigvárják a főzést a bérfőzetők. A borsodi ember bizalmatlan, három órát vagy akár egy teljes napot is itt tölt. Van, aki családi programnak fogja fel
– mesélte nevetve a pálinkamester.
Emlékszem, ült a kanapén egy úr, végigvárta a három órát. Mikor szóltam, hogy kész a pálinka, felpattant, benézett az üstbe, ahol ott volt a cefre maradéka. Azt mondja: ‘De hát még ott van, főzzed rendesen!’
Pálinkafőzdét csináltak a borsodi mesekastélyból, ami odabent történik, a világon is egyedülálló – fotókkal, videóval!
Paradicsompálinka? Az meg mi?
Nem mindenki áll meg a szilvacefrénél.
Legemlékezetesebb, amikor valaki sárgarépából vagy paradicsomból akart főzni
– idézte fel a pálinkamester.
Kamcsatkai mézbogyóból is készítettünk párlatot, az volt talán a legextrémebb.
Így készül a világverő pálinkaFotók: Takács József
Mindig a gyerek a hibás
Szilvacefrét hoztak, de minimum a fele tele volt körtével.
Háromszáz kiló szilvában háromszáz kiló körte egyben, darálás nélkül. Kérdeztük, miért nem darálták le? ‘Mert a gyerek dobálta bele.’
– sorolta nevetve a pálinkamester, aki szerint ha valami nem a legjobb, azt hajlamosak a gyerekre fogni.
Volt olyan is, hogy a szivattyúban kiskést találtunk, ami tönkretette a berendezést.
Aranygyűrű a cefrében? Persze, volt már ilyen is
A cefrébe sok minden kerül, még ha nem is szándékosan.
Volt már benne karóra, aranygyűrű. A karóra egy időben kifejezetten gyakori volt. A sztorik leginkább a kezdeti időkből valók, ma már a bérfőzetők a minőségre, nem a mennyiségre mennek, megszűnt az, hogy – ahogyan régen mondták – még a gumicsizma is a cefrében van!
A pálinkamester titka: figyelj a hangokra
A főzde egyik kedvenc belsős sztorija egy alkalmi munkásról szól.
Barackmagozás volt a feladat. Elmagyaráztam, hogy a magozógép hangját kell figyelni: ha szorul, gyorsan pakolja, ha túl gyorsan pakolja, akkor töri a magot. A srác bólogatott, eltelt egy kis idő, kiderült, hogy hallásproblémája van.
Főznek-e még a fiatalok pálinkát?
A mai fiatalok már nem szedik térden állva a szilvát, így az utóbbi években bevezettük a bércefrézést is
– mesélte Baranyay Barnabás.
Így ha valaki elhozza a gyümölcsöt, mi profi módon végezzük el a feldolgozást. Egyre nagyobb rá az igény, mert a mai fiatalok kevésbé szedik a szilvát térden állva a fa alól, viszont az esküvőjükön már szeretnek saját pálinkát kínálni. Igény esetén még a gyümölcsöt is beszerezzük.
A pálinkafőzdében tehát nemcsak a legjobb italok, hanem a legjobb sztorik is kifőnek.
