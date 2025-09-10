Emberfej méretű gombákat találtak a Bükkben, kiderült, hol szedte a szerencsés túrázó – fotóval

Nem mindennapi kincset talált egy kiránduló Jávorkút mellett. A Gombászok - Mushrooms, Fungi Facebook csoportba töltötte fel a megdöbbentő fotót Harmath Aurél. Láttál már ekkorákat? A csokornyi óriás őzlábgomba Jávorkút mellett lelt gazdára.

Óriás őzlábgomba Jávorkút mellett. Fotó: Facebook

Óriás őzlábgomba Jávorkút mellett – igazi erdei kincs

Nem mindennapi látvány fogadta a kirándulókat a Bükk szívében, Jávorkút közelében: emberfejnyi gombák nőttek elő az avar közül! Az óriási kalapokat a szerencsés túrázó alig bírta kézben tartani. A fotó pedig bizonyítja, hogy nem túlzás: ezek a példányok nagyobbak, mint egy tányér.

A Bükk újabb csodája

A gigantikus őzlábgombák még a tapasztalt gombászokat is ámulatba ejtik.

Legutóbb 3,5 kilogrammos példányra leltek a Bükk-hegységben.