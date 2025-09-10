szeptember 10., szerda

Emberfej méretű gombákat találtak a Bükkben, kiderült, hol szedte a szerencsés túrázó – fotóval

Hihetetlen, miket találtak Jávorkút mellett.

Boon.hu

Nem mindennapi kincset talált egy kiránduló Jávorkút mellett. A Gombászok - Mushrooms, Fungi Facebook csoportba töltötte fel a megdöbbentő fotót Harmath Aurél. Láttál már ekkorákat? A csokornyi óriás őzlábgomba Jávorkút mellett lelt gazdára.

Óriás őzlábgomba Jávorkút mellett
Óriás őzlábgomba Jávorkút mellett. Fotó: Facebook

Óriás őzlábgomba Jávorkút mellett – igazi erdei kincs

Nem mindennapi látvány fogadta a kirándulókat a Bükk szívében, Jávorkút közelében: emberfejnyi gombák nőttek elő az avar közül! Az óriási kalapokat a szerencsés túrázó alig bírta kézben tartani. A fotó pedig bizonyítja, hogy nem túlzás: ezek a példányok nagyobbak, mint egy tányér.

A Bükk újabb csodája

A gigantikus őzlábgombák még a tapasztalt gombászokat is ámulatba ejtik.

Legutóbb 3,5 kilogrammos példányra leltek a Bükk-hegységben.

A nagy őzlábgomba ritkás erdők és erdőszélek lakója

Nagy termetű, feltűnő megjelenésű gomba. Kalapja a legízletesebb, de szívós, rostos tönkjéből kiszárítva, gombapor készíthető. Levesnek, rántva, sütve vagy más gombás ételnek egyaránt jó.

Egy jó recept érdekel?

Az internet tele van jobbnál jobb gombás ételek receptjeivel. Mi is hoztunk egyet, olvasónk őzlábgomba receptjét osztjuk meg.

Melyik gomba mennyit ér?

Utánajártunk: szarvasgomba, vargánya, rókagomba és a piaci árak titkai.

Még több hír a boon.hu oldalán:

 

