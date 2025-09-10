2 órája
Emberfej méretű gombákat találtak a Bükkben, kiderült, hol szedte a szerencsés túrázó – fotóval
Hihetetlen, miket találtak Jávorkút mellett.
Nem mindennapi kincset talált egy kiránduló Jávorkút mellett. A Gombászok - Mushrooms, Fungi Facebook csoportba töltötte fel a megdöbbentő fotót Harmath Aurél. Láttál már ekkorákat? A csokornyi óriás őzlábgomba Jávorkút mellett lelt gazdára.
Óriás őzlábgomba Jávorkút mellett – igazi erdei kincs
Nem mindennapi látvány fogadta a kirándulókat a Bükk szívében, Jávorkút közelében: emberfejnyi gombák nőttek elő az avar közül! Az óriási kalapokat a szerencsés túrázó alig bírta kézben tartani. A fotó pedig bizonyítja, hogy nem túlzás: ezek a példányok nagyobbak, mint egy tányér.
A Bükk újabb csodája
A gigantikus őzlábgombák még a tapasztalt gombászokat is ámulatba ejtik.
Legutóbb 3,5 kilogrammos példányra leltek a Bükk-hegységben.
A nagy őzlábgomba ritkás erdők és erdőszélek lakója
Nagy termetű, feltűnő megjelenésű gomba. Kalapja a legízletesebb, de szívós, rostos tönkjéből kiszárítva, gombapor készíthető. Levesnek, rántva, sütve vagy más gombás ételnek egyaránt jó.
Melyik gomba mennyit ér?
Utánajártunk: szarvasgomba, vargánya, rókagomba és a piaci árak titkai.
