Gyászol a borsodi nagyváros, elhunyt az egykori polgármester

Szeptember 8-án, életének 71. évében elhunyt Benedek Mihály, aki Ózd polgármestereként hosszú éveken át szolgálta a várost. Ózd meghatározó alakja volt, aki a közösség szolgálatát, a fejlődést és a családját tekintette élete legfontosabb részének. Szülővárosában helyezik végső nyugalomra.

Forrás: ozd.hu

Ózd polgármestereként szép eredményeket ért el

Később a közösségi élet és a város ügyeinek alakítása került előtérbe az életében. Ózd fejlődéséért végzett munkája során több fontos beruházás és városi megújulás kötődik a nevéhez. Hivatali ideje alatt utak és járdák újultak meg, bővült a szennyvízcsatorna-hálózat, és kulturális örökségek megőrzése is kiemelt figyelmet kapott. Kiemelkedő eredményei közé tartozik, hogy a város elnyerte a Könyvtárpártoló Önkormányzat címet, valamint a Kaszinó és Olvasó épülete visszakaphatta eredeti formáját - olvasható nekrológja Ózd hivatalos oldalán.

A családjáért élt

Benedek Mihály mindig nagy szeretettel beszélt családjáról. 1977-ben kötött házasságot, egy évvel később megszületett leánya, majd 1980-ban fia. Különös büszkeséggel emlegette unokáit, akik számára rengeteg örömet jelentettek. Egy 2016-os interjúban úgy fogalmazott:

Láthassam az unokáimat pár évig még, hogy fejlődnek, cseperednek, okosodnak és nyitottabbak lesznek a világra.