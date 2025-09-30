október 1., szerda

Malvin névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tudta?

3 órája

Mi készül a Corvin utcán Miskolcon? Itt a válasz!

Címkék#OTP#Corvin utca#pálinkamester#pálinkafőzde#erdő

Az egykori turkáló helyén nagy a mozgolódás Miskolcon. A szemben lévő OTP bankfiókot felújítják, annak egy része költözik? Talán kiderült.

Boon.hu

Egy miskolci Facebook-csoportban jelent meg a hír, hogy valami készül a Corvin utcán, az egykori turkáló helyén. A kommentelők szerint költözik az OTP bankfiókja, de csak ideiglenesen. A részleteket olvassa el a boon.hu cikkében.

otp, miskolc, corvin
Ideiglenesen ebbe az épületbe költözik a miskolci OTP egyik fiókja
Forrás: Facebook/Miskolc MOST!

Nemcsak OTP bankba, hanem pálinkafőzdébe is sokan járnak

Itt az ősz, főzik a cefrét. Ki gondolná, hogy egy borsodi pálinkafőzdében karóra, aranygyűrű vagy akár egy kiskés is előkerülhet belőle? A sáppusztai pálinkafőzde pálinkamestere elmesélte a legőrültebb történeteket a kulisszák mögül.

Nem csak a cefrében akadnak furcsa tárgyak…

Az erdőben nemcsak ehető kincsek kerülhetnek elő. Borsodban valami nagyon furcsára bukkantak gombászás közben. Hogy mire? Olvassa el alábbi cikkünkben.

Korán sötétedik, korábban vakítanak a fényszórók

Önnel is előfordult már, hogy szembe jött a egy autó és úgy elvakított a fényszórója fénye, hogy alig látott utána? Alábbi cikkünkben összegyűjtöttük a LED-izzó előnyeit, hátrányait és amit még tudni érdemes azokról.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu