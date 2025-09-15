Van, amit tilos a kertben tenni ősszel és 5 hasznos tanács. A szakértő megmondta a tutit!

Ha most elvégezzük a legfontosabb őszi kerti munkafolyamatokat, tavasszal egészséges, virágzó kerttel hálálja meg a természet a gondoskodást. De a szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy vannak munkák, amelyeket ilyenkor kifejezetten tilos elvégezni, mert többet ártunk velük, mint használunk.

Az őszi kerti munka tavasszal hozza meg gyümölcsét

Forrás: Facebook/illusztráció

Az öt legfontosabb őszi kerti munka

A legfontosabb teendők közé tartozik a lombgyűjtés és a komposztálás. A falevelek értékes tápanyagot rejtenek, így kár lenne őket zsákban elszállíttatni.

Érdemes még elvégezni a gyep utolsó nyírását, majd kijuttatni egy kifejezetten őszi tápanyagot, ami segíti a gyökereket a tél átvészelésében.

Az évelők visszavágása is időszerű, bár a szakértő szerint néhány díszfüvet érdemes meghagyni, mert télen is szép díszei lehetnek a kertnek.

Most van itt az ideje a hagymás virágok – tulipán, nárcisz, krókusz – ültetésének, hogy tavasszal színes virágpompában gyönyörködhessünk.

Ősszel a fák és cserjék telepítése is ideális, hiszen a hűvösebb, csapadékos időben a gyökerek könnyebben megkapaszkodnak. A hűvösebb idő ellenére az öntözésről se feledkezzünk meg! A frissen ültetett fák és cserjék számára ilyenkor is fontos a vízutánpótlás, különösen, ha az ősz szárazabbra fordul.

Amit semmiképp ne csináljunk!

A kertépítési szakértő figyelmeztetett, hogy ősszel nem szabad metszeni az orgonát vagy az aranycserjét, mert a virágrügyeket vágnánk le, így tavasszal nem lenne virágzás. Szintén kerülendő a nitrogénben gazdag trágya kijuttatása, mert az új hajtások a tél előtt nem erősödnének meg, és elfagynának.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az ősz a következő tavasz kulcsa

Az ősz nem a kert vége, hanem a következő tavasz kezdete. Amit most elvégzünk, tavasszal virágban és egészséges növényekben hálálja meg magát a kert

– mondta Konkoly Andrea. Ha elkerüljük a leggyakoribb hibákat, és elvégezzük az alapvető őszi munkákat, tavasszal egy sokkal szebb, gondozottabb kert vár majd bennünket.