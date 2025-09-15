szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

16°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos!

1 órája

Van, amit tilos a kertben tenni ősszel és 5 hasznos tanács. A szakértő megmondta a tutit!

Címkék#tavasz#kert#munka#gyümölcs#tápanyag

Ősszel sokan nekiesnek a kertnek. De ez néha többet árthat, mint használ. Néhány egyszerű őszi kerti munka bebiztosíthatja a legszebb tavaszi kertet. A szakértő néhány bakit is elárult, amit semmiképpen nem szabad elkövetni.

Boon.hu

Ha most elvégezzük a legfontosabb őszi kerti munkafolyamatokat, tavasszal egészséges, virágzó kerttel hálálja meg a természet a gondoskodást. De a szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy vannak munkák, amelyeket ilyenkor kifejezetten tilos elvégezni, mert többet ártunk velük, mint használunk.

Az őszi kerti munka kihagyhatatlan.
Az őszi kerti munka tavasszal hozza meg gyümölcsét
Forrás:  Facebook/illusztráció

Az öt legfontosabb őszi kerti munka

  • A legfontosabb teendők közé tartozik a lombgyűjtés és a komposztálás. A falevelek értékes tápanyagot rejtenek, így kár lenne őket zsákban elszállíttatni. 
  • Érdemes még elvégezni a gyep utolsó nyírását, majd kijuttatni egy kifejezetten őszi tápanyagot, ami segíti a gyökereket a tél átvészelésében.
  • Az évelők visszavágása is időszerű, bár a szakértő szerint néhány díszfüvet érdemes meghagyni, mert télen is szép díszei lehetnek a kertnek. 
  • Most van itt az ideje a hagymás virágok – tulipán, nárcisz, krókusz – ültetésének, hogy tavasszal színes virágpompában gyönyörködhessünk. 
  • Ősszel a fák és cserjék telepítése is ideális, hiszen a hűvösebb, csapadékos időben a gyökerek könnyebben megkapaszkodnak. A hűvösebb idő ellenére az öntözésről se feledkezzünk meg! A frissen ültetett fák és cserjék számára ilyenkor is fontos a vízutánpótlás, különösen, ha az ősz szárazabbra fordul.

Amit semmiképp ne csináljunk!

A kertépítési szakértő figyelmeztetett, hogy ősszel nem szabad metszeni az orgonát vagy az aranycserjét, mert a virágrügyeket vágnánk le, így tavasszal nem lenne virágzás. Szintén kerülendő a nitrogénben gazdag trágya kijuttatása, mert az új hajtások a tél előtt nem erősödnének meg, és elfagynának.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az ősz a következő tavasz kulcsa

Az ősz nem a kert vége, hanem a következő tavasz kezdete. Amit most elvégzünk, tavasszal virágban és egészséges növényekben hálálja meg magát a kert

 – mondta Konkoly Andrea. Ha elkerüljük a leggyakoribb hibákat, és elvégezzük az alapvető őszi munkákat, tavasszal egy sokkal szebb, gondozottabb kert vár majd bennünket.

A régió híreiért és további érdekességekért kövesse a boon.hu-t!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu