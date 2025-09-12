Gyászba borult Újhely, elhunyt mindenki kedvenc orvosa

Sátoraljaújhely lakói mély megrendüléssel fogadták a hírt, hogy szeptember elején hosszú, türelemmel viselt betegség után elhunyt Dr. Szilágyi George Thomas, a város egyik legkedveltebb és legmegbecsültebb orvosa. A 62 éves fogorvos pályafutása alatt számtalan embernek segített, mind szakmai tudásával, mind emberségével.

Gyászol Sátoraljaújhely, elhunyt a szeretett fogorvos

Forrás: MW

A szeretett orvos biztonságot adott betegeinek

Betegei és kollégái egyaránt vidám, türelmes, a gyerekekkel különösen kedves emberként emlékeznek a fogorvosra. Szakmai elhivatottsága mellett nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy páciensei biztonságban és megértve érezzék magukat.