Elismerés

3 órája

Elismeréseket adtak át a borsodi gyógyítóknak, íme a névsor

Címkék#Életmű díj#elismeréseket#orvosi kamara

Kettős ünnep. Díj- és címátadó ünnepi rendezvényt tartott a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Területi Szervezete.

Boon.hu
Elismeréseket adtak át a borsodi gyógyítóknak, íme a névsor

Fotó: Vajda János

Szeptember 17-én ünnepélyes Díj- és címátadó rendezvényt tartott a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Területi Szervezete a Népkerti Vigadóban, amelyen kétféle elismerés – életműdíjak és lojalitás díjak – mellett több orvosnak adományozták a címzetes főorvosi címeket is.

Az orvosokat díjazták az ünnepi rendezvényen
Az orvosokat díjazták az ünnepi rendezvényen
Fotó: Vajda János

Díjazott orvosok

Az Életmű díjat azok az orvosok kapták, akik legalább 40 éven át ugyanazon munkahelyen, ugyanabban a szakmában kifejtett áldozatos és magas színvonalú munkájával segítette elő a térség betegellátását.

Az Életmű díjakat kapták:

  • Dr. Balogh Enikő, Edelény város 2. sz. körzetének csecsemő- és gyermekgyógyásza           
  • Dr. Bolyos Aranka, csecsemő- és gyermekgyógyász, aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos
  • Dr. Magyar Vilmos Géza, Sárospatak város Rendelőintézetének belgyógyász főorvosa, háziorvos, iskolaorvos
  • Dr. Réti Gyula, gyermeksebész és gyermekurológus
  • Prof. Dr. Szabó László, a gyermekgyógyászat nefrológia-hypertónia-urodinámia specialistája
  • Dr. Szathmáry György, a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház fül-orr-gégész főorvosa

Lojalitás díj

A Dr. Cziáky Tamás által elhangzó méltatásokból megismerhettük a díjazottak életútját, szakmai dicsőségeiket, különleges tevékenységeiket, amelyekkel a betegek gyógyulásához, jobbulásához tudtak hozzájárulni. A megbecsülések felsorolása nem csak az ámulattal hallagató közöséget hatotta meg, hanem olykor magát a díjazottat is. 

Ezekben a pillanatokban volt igazán érezhető az esemény ünnepélyessége és annak fontossága.

A Lojalitás díjakat kapták:

  • Dr. Almássy Sándor, A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház mellkassebésze
  • Dr. Bajusz Ilona, a Velkey László Gyermekegészségügyi Központ Csecsemő- és gyermekgyógyásza, gyermeknefrológusa
  • Dr. Báthori Mária, a Szent Ferenc Kórház tüdőgyógyásza, belgyógyásza, üzemorvosa           
  • Dr. Borbás Éva, a Képalkotó Diagnosztikai Centrum radiológusa, gyermekradiológusa, csecsemő- és gyermekgyógyász
  • Dr. Görögh Péter, az I. Belgyógyászat – Kardiológiai Osztályának belgyógyász, kardiológusa
  • Dr. Herczegh Enikő, Alsózsolca város házi-gyermekorvosa        
  • Dr. Olasz Ilona, a Szikszói Tagkórház Krónikus Belgyógyászati Osztályának osztályvezetője
  • Dr. Orosz Péter, a II. Belgyógyászati Osztályának belgyógyász, gasztroenterológusa
  • Dr. Puskás László, Gönc város háziorvosa

Címzetes főorvosi díszoklevél

A rendezvényesen ünnepélyesen átadták a címzetes főorvosi díszokleveleket is azoknak a háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak és fogorvosoknak, akik legalább 20 éven át folyamatosan látták el alapellátási feladataikat. Bár a cím viselésére a jogszabály erejénél fogva jogosultak, a kamara külön megtiszteltetésnek tartotta, hogy ezt személyesen adhatja át az érintetteknek.

A gyermek-háziorvosok részére az okleveleket Dr. Csilek András és Dr. Vámos Henrietta adta át:

  • Dr. Csáki Aranka
  • Dr. Feczkó Gábor
  • Dr. Hajdú Gabriella
  • Dr. Herczegh Enikő
  • Dr. Kupás-Talán Julianna
  • Dr. Magyar Erzsébet
  • Dr. Molnár Ilona
  • Dr. Pécsi Katalin
  • Dr. Rahimi Khan Aqa
  • Dr. Sárai Katalin
  • Dr. Szabon Judit
  • Dr. Tóth Dezső Ödön
  • Dr. Trencsényi István Pál
  • Dr. Varga-Szilágyi Zita
  • Dr. Zsigó Ildikó

A felnőtt háziorvosok részére az okleveleket Dr. Csilek András és Dr. Vámos Henrietta adta át:

  • Dr. Bakonyi Judit
  • Dr. Barátosi Ildikó
  • Dr. Bényei Marina
  • Dr. Dancs Judit
  • Dr. Dienes Attila
  • Dr. Dienes István
  • Dr. Dohányos Klára Gabriella
  • Dr. Dunmade Adeolu John
  • Dr. Elleh Nwana
  • Dr. Erdei Sándor Miklós
  • Dr. Fehér József
  • Dr. Fridel Mária
  • Dr. Gólya Ibolya
  • Dr. Gyurkó Tamás Miklós
  • Dr. Helmeczi Éva
  • Dr. Jeviczki Simon
  • Dr. Kázár Ágnes Eszter
  • Dr. Kese Melinda
  • Dr. Korniss Attila Sándor
  • Dr. Kovács Judit
  • Dr. Kuncsik János
  • Dr. Kuncsik Katalin
  • Dr. Ludányi Szilárd
  • Dr. Major Marianna
  • Dr. Melcher Zoltán
  • Dr. Molnár Ilona
  • Dr. Papp Kálmán Dénes
  • Dr. Perjési Zsolt
  • Dr. Poncsák Csaba
  • Dr. Puskás László
  • Dr. Rivasz-Tóth Krisztina
  • Dr. Sahin Fawaz Mahmoud
  • Dr. Sántha Erzsébet
  • Dr. Senánszky Miklós
  • Dr. Simkó Andrea
  • Dr. Sinka Géza Csaba
  • Dr. Székely Aranka
  • Dr. Szelényi Viktor
  • Dr. Szinku Tímea
  • Dr. Szőke Péter
  • Dr. Tóth Lajos József
  • Dr. Vandlik Mihály László
  • Dr. Velejti Gabriella
  • Dr. Veréb Ilona Erika
  • Kecsőné Dr. Gulyás Mária

A fogorvosok részére Dr. Csilek András és Dr. Soós Tamás adta át az okleveleket:

  • Dr. Csorba Szilvia
  • Dr. Farkas Tamás Béla
  • Dr. Fehér Magdolna
  • Dr. Husvéti Attila
  • Dr. Kertész Anita
  • Dr. Maros Tamás
  • Dr. Nagy Péter
  • Dr. Péterffy Pál Lajos
  • Dr. Tátrai Gyula
  • Dr. Vasas Richárd
  • Dr. Dobronovszky Györgyi
  • Dr. Jancsó Károly
  • Dr. Józsa György
  • Dr. Kovács Henrietta
  • Dr. Szappanos Franciska
  • Dr. Vigh Beáta


 

