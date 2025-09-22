1 órája
Elismeréseket adtak át a borsodi gyógyítóknak, íme a névsor
Kettős ünnep. Díj- és címátadó ünnepi rendezvényt tartott a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Területi Szervezete.
Fotó: Vajda János
Szeptember 17-én ünnepélyes Díj- és címátadó rendezvényt tartott a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Területi Szervezete a Népkerti Vigadóban, amelyen kétféle elismerés – életműdíjak és lojalitás díjak – mellett több orvosnak adományozták a címzetes főorvosi címeket is.
Díjazott orvosok
Az Életmű díjat azok az orvosok kapták, akik legalább 40 éven át ugyanazon munkahelyen, ugyanabban a szakmában kifejtett áldozatos és magas színvonalú munkájával segítette elő a térség betegellátását.
Az Életmű díjakat kapták:
- Dr. Balogh Enikő, Edelény város 2. sz. körzetének csecsemő- és gyermekgyógyásza
- Dr. Bolyos Aranka, csecsemő- és gyermekgyógyász, aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos
- Dr. Magyar Vilmos Géza, Sárospatak város Rendelőintézetének belgyógyász főorvosa, háziorvos, iskolaorvos
- Dr. Réti Gyula, gyermeksebész és gyermekurológus
- Prof. Dr. Szabó László, a gyermekgyógyászat nefrológia-hypertónia-urodinámia specialistája
- Dr. Szathmáry György, a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház fül-orr-gégész főorvosa
Lojalitás díj
A Dr. Cziáky Tamás által elhangzó méltatásokból megismerhettük a díjazottak életútját, szakmai dicsőségeiket, különleges tevékenységeiket, amelyekkel a betegek gyógyulásához, jobbulásához tudtak hozzájárulni. A megbecsülések felsorolása nem csak az ámulattal hallagató közöséget hatotta meg, hanem olykor magát a díjazottat is.
Ezekben a pillanatokban volt igazán érezhető az esemény ünnepélyessége és annak fontossága.
A Lojalitás díjakat kapták:
- Dr. Almássy Sándor, A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház mellkassebésze
- Dr. Bajusz Ilona, a Velkey László Gyermekegészségügyi Központ Csecsemő- és gyermekgyógyásza, gyermeknefrológusa
- Dr. Báthori Mária, a Szent Ferenc Kórház tüdőgyógyásza, belgyógyásza, üzemorvosa
- Dr. Borbás Éva, a Képalkotó Diagnosztikai Centrum radiológusa, gyermekradiológusa, csecsemő- és gyermekgyógyász
- Dr. Görögh Péter, az I. Belgyógyászat – Kardiológiai Osztályának belgyógyász, kardiológusa
- Dr. Herczegh Enikő, Alsózsolca város házi-gyermekorvosa
- Dr. Olasz Ilona, a Szikszói Tagkórház Krónikus Belgyógyászati Osztályának osztályvezetője
- Dr. Orosz Péter, a II. Belgyógyászati Osztályának belgyógyász, gasztroenterológusa
- Dr. Puskás László, Gönc város háziorvosa
Címzetes főorvosi díszoklevél
A rendezvényesen ünnepélyesen átadták a címzetes főorvosi díszokleveleket is azoknak a háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak és fogorvosoknak, akik legalább 20 éven át folyamatosan látták el alapellátási feladataikat. Bár a cím viselésére a jogszabály erejénél fogva jogosultak, a kamara külön megtiszteltetésnek tartotta, hogy ezt személyesen adhatja át az érintetteknek.
A gyermek-háziorvosok részére az okleveleket Dr. Csilek András és Dr. Vámos Henrietta adta át:
- Dr. Csáki Aranka
- Dr. Feczkó Gábor
- Dr. Hajdú Gabriella
- Dr. Herczegh Enikő
- Dr. Kupás-Talán Julianna
- Dr. Magyar Erzsébet
- Dr. Molnár Ilona
- Dr. Pécsi Katalin
- Dr. Rahimi Khan Aqa
- Dr. Sárai Katalin
- Dr. Szabon Judit
- Dr. Tóth Dezső Ödön
- Dr. Trencsényi István Pál
- Dr. Varga-Szilágyi Zita
- Dr. Zsigó Ildikó
A felnőtt háziorvosok részére az okleveleket Dr. Csilek András és Dr. Vámos Henrietta adta át:
- Dr. Bakonyi Judit
- Dr. Barátosi Ildikó
- Dr. Bényei Marina
- Dr. Dancs Judit
- Dr. Dienes Attila
- Dr. Dienes István
- Dr. Dohányos Klára Gabriella
- Dr. Dunmade Adeolu John
- Dr. Elleh Nwana
- Dr. Erdei Sándor Miklós
- Dr. Fehér József
- Dr. Fridel Mária
- Dr. Gólya Ibolya
- Dr. Gyurkó Tamás Miklós
- Dr. Helmeczi Éva
- Dr. Jeviczki Simon
- Dr. Kázár Ágnes Eszter
- Dr. Kese Melinda
- Dr. Korniss Attila Sándor
- Dr. Kovács Judit
- Dr. Kuncsik János
- Dr. Kuncsik Katalin
- Dr. Ludányi Szilárd
- Dr. Major Marianna
- Dr. Melcher Zoltán
- Dr. Molnár Ilona
- Dr. Papp Kálmán Dénes
- Dr. Perjési Zsolt
- Dr. Poncsák Csaba
- Dr. Puskás László
- Dr. Rivasz-Tóth Krisztina
- Dr. Sahin Fawaz Mahmoud
- Dr. Sántha Erzsébet
- Dr. Senánszky Miklós
- Dr. Simkó Andrea
- Dr. Sinka Géza Csaba
- Dr. Székely Aranka
- Dr. Szelényi Viktor
- Dr. Szinku Tímea
- Dr. Szőke Péter
- Dr. Tóth Lajos József
- Dr. Vandlik Mihály László
- Dr. Velejti Gabriella
- Dr. Veréb Ilona Erika
- Kecsőné Dr. Gulyás Mária
A fogorvosok részére Dr. Csilek András és Dr. Soós Tamás adta át az okleveleket:
- Dr. Csorba Szilvia
- Dr. Farkas Tamás Béla
- Dr. Fehér Magdolna
- Dr. Husvéti Attila
- Dr. Kertész Anita
- Dr. Maros Tamás
- Dr. Nagy Péter
- Dr. Péterffy Pál Lajos
- Dr. Tátrai Gyula
- Dr. Vasas Richárd
- Dr. Dobronovszky Györgyi
- Dr. Jancsó Károly
- Dr. Józsa György
- Dr. Kovács Henrietta
- Dr. Szappanos Franciska
- Dr. Vigh Beáta