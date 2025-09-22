Elismeréseket adtak át a borsodi gyógyítóknak, íme a névsor

Díjazott orvosok

Az Életmű díjat azok az orvosok kapták, akik legalább 40 éven át ugyanazon munkahelyen, ugyanabban a szakmában kifejtett áldozatos és magas színvonalú munkájával segítette elő a térség betegellátását.

Az Életmű díjakat kapták:

Dr. Balogh Enikő, Edelény város 2. sz. körzetének csecsemő- és gyermekgyógyásza

Dr. Bolyos Aranka, csecsemő- és gyermekgyógyász, aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos

Dr. Magyar Vilmos Géza, Sárospatak város Rendelőintézetének belgyógyász főorvosa, háziorvos, iskolaorvos

Dr. Réti Gyula, gyermeksebész és gyermekurológus

Prof. Dr. Szabó László, a gyermekgyógyászat nefrológia-hypertónia-urodinámia specialistája

Dr. Szathmáry György, a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház fül-orr-gégész főorvosa

Lojalitás díj

A Dr. Cziáky Tamás által elhangzó méltatásokból megismerhettük a díjazottak életútját, szakmai dicsőségeiket, különleges tevékenységeiket, amelyekkel a betegek gyógyulásához, jobbulásához tudtak hozzájárulni. A megbecsülések felsorolása nem csak az ámulattal hallagató közöséget hatotta meg, hanem olykor magát a díjazottat is.

Ezekben a pillanatokban volt igazán érezhető az esemény ünnepélyessége és annak fontossága.

A Lojalitás díjakat kapták:

Dr. Almássy Sándor, A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház mellkassebésze

Dr. Bajusz Ilona, a Velkey László Gyermekegészségügyi Központ Csecsemő- és gyermekgyógyásza, gyermeknefrológusa

Dr. Báthori Mária, a Szent Ferenc Kórház tüdőgyógyásza, belgyógyásza, üzemorvosa

Dr. Borbás Éva, a Képalkotó Diagnosztikai Centrum radiológusa, gyermekradiológusa, csecsemő- és gyermekgyógyász

Dr. Görögh Péter, az I. Belgyógyászat – Kardiológiai Osztályának belgyógyász, kardiológusa

Dr. Herczegh Enikő, Alsózsolca város házi-gyermekorvosa

Dr. Olasz Ilona, a Szikszói Tagkórház Krónikus Belgyógyászati Osztályának osztályvezetője

Dr. Orosz Péter, a II. Belgyógyászati Osztályának belgyógyász, gasztroenterológusa

Dr. Puskás László, Gönc város háziorvosa

Címzetes főorvosi díszoklevél

A rendezvényesen ünnepélyesen átadták a címzetes főorvosi díszokleveleket is azoknak a háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak és fogorvosoknak, akik legalább 20 éven át folyamatosan látták el alapellátási feladataikat. Bár a cím viselésére a jogszabály erejénél fogva jogosultak, a kamara külön megtiszteltetésnek tartotta, hogy ezt személyesen adhatja át az érintetteknek.