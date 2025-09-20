7 órája
Belül a pontyok is röhögtek: ekkorát ritkán bukik borsodi pecás, repült az 1,3 milliós bírság
A szabálytalan halfogás bár visszaszorulóban, csórók és nyerészkedők egyaránt keresik a rapsickodás lehetőségét. A Horgász a pácban című régi film sztorija kel életre: ugyanaz a „csendőr” kergeti ugyanazt az orvhorgászt éveken át.
A megyénkbeli horgászéletben nem ritka, hogy az a pecázó, akit elkapnak a halőrök valamilyen szabálytalanság miatt, hiába büntetik meg – legközelebb már megint ott lógatja a botot. Tehát akadnak visszaeső bűnösök a tavak-folyók mentén. Volt, akit két éve alaposabb megbírságoltak és eltiltottak, aztán alig napokkal a szilencium letelte előtt megint a vízpartra vitte a horgászszenvedély – és megint lebukott. Már a másfél milliót közelíti az rá orvhorgászatért kiszabott büntetés, forintban...
Az orvhorgászat elkerülendő, és olcsóbb is szabályosan
Az orvhorgászat nem kiugróan magas arányt képvisel Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Eddig jelen esztendőben több mint öt és fél ezer ellenőrzést végeztek a hivatásos halőrök a vármegyei vizein, és ebből 22 esetben kellett a tapasztaltak nyomán feljelentést tenniük. A tárgy ilyenkor: halvédelmi szabálysértés. Az eljáró hatóság: a Kormányhivatal halászati hatósága.
A megbüntetett delikvensek egy része „visszatérő vendég”. Két csoportra oszlanak (ha ténylegesen nem is lehet ilyen élesen elkülöníteni őket): a kifejezetten anyagi haszonszerzés végett tilosba tévedők, s a szenvedélyes pecások, akiknek nincs avagy sajnálják a pénzt a szükséges engedélyekre. Utóbbi csoportba jelentős részt olyanok tartoznak a szakemberek tapasztalata szerint, akiket a szociális helyzet kényszerít a szabálytalankodásra. Igaz, a nyers haszonszerzés szándéka is igaz lehet olyanokra, akik a szegénységük okán adják rapsickodásra a fejüket.
Rapsicok Borsod-szerte: íme a legfrissebb szégyenlista
Ismert egy olyan fiatalember is a Tisza vidékén, akit már másodszor kaptak el a halőrök – a különös esetről Majdanics Péter, a Horgász Egyesületek B.-A.-Z. Megyei Szövetségének ügyvezetője tájékoztatta a Boon.hu olvasóit. A „kétfelvonásos sztori” nyitányaként még 2023 májusában kapcsolták el az illetőt, miután a folyóból 22,7 kg-os pontyot fogott, de nem írta be a fogási naplóba (dacára az előírásnak), amivel 520 ezer forintos bírságot és 25 hónapnyi eltiltást vont a fejére. Na most, ebből letelt már 24 hónap – amikor ismét tetten érték, idén júliusban, hogy engedély nélkül horgászik (minthogy eltiltás alatt volt), két bottal. Az ismételt tettenérés eredménye: további 3 év eltiltás, és plusz 781 ezer forint bírság...
Három botot ne lógass be, különösképp ne négyet!
A fent említett összesen 22 jelen idénybeli eset zöme a Tiszánál, illetve a Rakacai-tónál és a Hámori-tavon történt. A szabálysértések többsége ezekbe a típusokba tartozik:
- engedély nélküli horgászat
- a használható horgászkészség száma (kettőnél több)
- az elvihető halmennyiség túllépése
– Tapasztalatunk szerint a horgászat mint hobbi népszerűsége töretlen, folyamatosan növekszik a horgászengedéllyel rendezők száma – folytatta a jó hírekkel a HEBOSZ ügyvezetője. – Idén az elmúlt évben a legmagasabb volt a megyei szövetségnél letett vizsgák száma; a korábbi átlag 1800-2000 körüli. Mi a magyarázat? Elsősorban a turizmus, különösen az egészségturizmus népszerűségéhez kötöm. Mind többen keresik a a lehetőséget arra, hogy kiszakadhassanak a mindennapokból. Így az a kép rajzolódik ki mára, hogy bővül a szabálykövető réteg, aki tényleg a horgászat mint sport vagy hobbi érdekel, és kevésbé jellemző a zsákmányszerzés szándéka. Nem ördögtől való egyébként utóbbi sem, hiszen természetesen, hogy vannak, akik családjuk táplálékát a halfogással biztosítják.
Nem lehet általánosítani, de azért látszik, hogy sokan szociális helyzetükből fakadóan fanyalodnak a szabálytalan pecázásra; igaz, vannak bőven átlagos életmódúnak látszók is közöttük. Más kérdés, hogy felesleges azt képzelni: a halőrök „sportot csinálnak” abból, hogy minél több embert kapjanak el – hangsúlyozta Majdanics Péter. Szerinte a határozott hatósági fellépés fő indoka a szemléletformálás szándéka. Például a fiataloknak, a gyerekeknek megtanítani, mire kell vigyázni. Evégett szerveznek horgásztanodát, horgásznapközit, tábort.
Horgászok a pácban, avagy így dobd be magad és a botod!
Eloszlatandó a tévhitet, miszerint horgászni manapság mindenképp drága mulatság:
- az állami vizsga ingyenes (online felkészülési lehetőséggel)
- a horgászkártya (korábban igazolvány) 2500 forint
- az állami horgászokmány (tagsági díj és egyéb tételek) 15 600 forint
- ezután jön, hogy hol akar az ember horgászni, vannak drágább és olcsóbb helyek, van napidíj, éves bérlet, stb.
- és végül a felszerelés ára, ami lehet „a csillagos ég”, de olyan „ingyenes is”, mint a Horgász a pácban film főhőséé
Drága a halhús, jól jön a jövedelemkiegészítés
A halőrök napjainkban már komoly felszereléssel dolgoznak. Hőkamerával, radarra, kocsival. Más kérdés – teszi hozzá a Boon.hu-t tájékoztató szövetségi vezető –, hogy a „rossz oldalon állók” sokszor ugyanilyen jól felszereltek... Mások, az említett szegényebbek viszont éppen hogy nagyon kezdetleges eszközökkel próbálkoznak, amellett, hogy papírok híján. Szóval hogy mégis miért futnak bele némelyek a tilosba, hallva pedig az olykor kiugróan magas, elrettentőnek szánt büntetéseket?
Többmilliós bírság jön a rapsicokra Borsodban? Tonhalra is telne, akkora összegek repkednek a horgászegyesületnél
– Ha bemegyünk a halboltba, látjuk, hogy a prémium minőségű halat, mint a süllő vagy a ponty, többszörös áron lehet kapni, mint a sertéshúst. Ha meggazdagodni nem is lehet ebből, az orvhorgászat jövedelemkiegészítésül szolgálhat egyeseknek. De egyre kevésbé jellemző ez, ritkább a kirívó eset. Ami sok, az a notórius visszaeső. – Mint az imént ismertetett sztoriból is kitetszik, és Majdanics Péter is megerősíti: a visszaesőknél nő a bírság. Szigorodott a törvény, egyre nagyobb a büntetés mértéke forintba, és egyre több az eltiltás időtartama. Akár letöltendő börtönbüntetés is kiszabható; volt is már rá példa. De hozzáteszi a szakember: „Sokszor mi sem tudjuk megérteni, mi viszi rá az illetőt, miért nem tanul a saját hibájából”...
