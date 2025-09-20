Belül a pontyok is röhögtek: ekkorát ritkán bukik borsodi pecás, repült az 1,3 milliós bírság

A megyénkbeli horgászéletben nem ritka, hogy az a pecázó, akit elkapnak a halőrök valamilyen szabálytalanság miatt, hiába büntetik meg – legközelebb már megint ott lógatja a botot. Tehát akadnak visszaeső bűnösök a tavak-folyók mentén. Volt, akit két éve alaposabb megbírságoltak és eltiltottak, aztán alig napokkal a szilencium letelte előtt megint a vízpartra vitte a horgászszenvedély – és megint lebukott. Már a másfél milliót közelíti az rá orvhorgászatért kiszabott büntetés, forintban...

Hogy az orvhorgászat vádját elkerüljük, kell vizsga, okmány, engedély – a megfelelő készség már ráadás

Forrás: MW

Az orvhorgászat elkerülendő, és olcsóbb is szabályosan

Az orvhorgászat nem kiugróan magas arányt képvisel Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Eddig jelen esztendőben több mint öt és fél ezer ellenőrzést végeztek a hivatásos halőrök a vármegyei vizein, és ebből 22 esetben kellett a tapasztaltak nyomán feljelentést tenniük. A tárgy ilyenkor: halvédelmi szabálysértés. Az eljáró hatóság: a Kormányhivatal halászati hatósága.

A megbüntetett delikvensek egy része „visszatérő vendég”. Két csoportra oszlanak (ha ténylegesen nem is lehet ilyen élesen elkülöníteni őket): a kifejezetten anyagi haszonszerzés végett tilosba tévedők, s a szenvedélyes pecások, akiknek nincs avagy sajnálják a pénzt a szükséges engedélyekre. Utóbbi csoportba jelentős részt olyanok tartoznak a szakemberek tapasztalata szerint, akiket a szociális helyzet kényszerít a szabálytalankodásra. Igaz, a nyers haszonszerzés szándéka is igaz lehet olyanokra, akik a szegénységük okán adják rapsickodásra a fejüket.

Rapsic: orvvadász, orvhalász. A német Raubschütz szó nyelvjárási raabschitz alakjának átvétele. A rauben (rabolni) és schiessen (lőni) szavak egybeolvasásából. (Néha írják úgy is: rabsic.)

(forrás: Idegen Szavak Szótára, illetve Magyar Etimológiai Szótár)