1 órája
Egy busznyi orvhorgászt fogtak el Borsodban!
Nyilvánosságra hozták az augusztusi szégyenlistát is. Íme, ők azok, akik orvhorgászat, vagy egyéb szabálysértés miatt kerültek az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület látókörébe.
Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület (ÉMHE) halőrei augusztusban sem tétlenkedtek: a jó idő sokakat csábított a vízpartra, de sajnos közülük többen szabálytalanul próbáltak szerencsét. A hónap során több mint harminc esetben indult eljárás orvhorgászokkal és fegyelmi vétséget elkövető horgászokkal szemben – közölte az ÉMHE.
Orvhorgászok horogra akadva
Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület ezúttal is felsorolta az eseteket, amelyek során eljártak a halőrök, íme az augusztusi szégyenlista vármegyénkben.
Augusztus 3-án három szabálytalan horgászt is tetten értek a Sajószentpéteri-tavon: Cs. Károly Ferenc és F. Renátó engedélyek nélkül egy-egy bottal horgászott, míg F. Ferenc ugyan rendelkezett turista jeggyel, de területi engedélye nem volt.
Augusztus 6-án az Ormosbányai-tónál és a Sajó sajóecsegi szakaszán is több rabsicot kaptak el. K. Róbert két bottal, R. Renátó, K. Gábor és K. Dávid pedig engedélyek nélkül pecáztak, utóbbi kettő többszörösen is szabályt szegett.
Augusztus 7-én is akadt munka a halőröknek: L. Gábor a Sajó sajókeresztúri részén, V. László Márk, Gy. Krisztián és Gy. Zsolt a Szirmabesenyői-tavon, míg A. Dávid és P. Attila a Sajó vadnai szakaszán horgászott papírok nélkül.
Augusztus 10-én a Borsodsziráki-tavon K. Andrást vonták ellenőrzés alá, aki engedély nélkül horgászott egy bottal.
Augusztus 14-én a Hernád-folyó felsődobszai szakaszán L. Lajos három bottal horgászott a megengedett kettő helyett, míg a Borsodsziráki-tavon G. József Rikárdó és L. Szebasztián Krisztián engedély nélkül próbálkozott.
Augusztus 21-én többféle esettel is akadt dolga a halőröknek. A Gólem-tavon V. Béla szabályosan horgászott, de a szemetet a parton hagyta, így területi jegyét bevonták, és fegyelmi eljárás indult ellene.
Ugyanezen a napon F. Gábor illegális halászfelszereléssel, csempelyes hálóval halászott a Szártos-patak hidasnémeti szakaszán. Három ezüstkárászt és két szilvaorrú keszeget tartott meg.
A Hernádszurdoki-holtágon H. Attila, a Sajó alsózsolcai részén V. Krisztián, a Sajó sajópetri szakaszán R. Márk horgászott papírok nélkül.
Mozgalmas napok
Augusztus 25-e olyan nap, amikor egyetlen folyószakaszon tucatnyi szabályszegő akadt a halőrök horgára. A Sajó sajóecsegi, sajószentpéteri és berentei szakaszán P. Dávid, B. Elemér, H. János Dominik, T. Tamás, M. Alex Márk, G. Zsolt, B. Gergő Renátó, B. Lajos Kevin, B. Kevin és B. Róbert mind engedélyek nélkül horgásztak egy vagy több bottal. K. Renátó 26-án nem csak engedély nélkül horgászott, de mindemellett két dévérkeszeget is megtartott.
Augusztus 29-re is jutottak szabályszegők a Sajó és a Hernád különböző szakaszain: M. László Pál három bottal Miskolcnál, B. Ferenc a Hernád hernádkaki részén, H. Péter és B. Róbert pedig Sajóecsegnél horgászott jogtalanul.
„A jó idő ugyan sok horgászt a vízpartra csábított, de nem menti fel a szabályszegőket. Halőreink a jövőben is folytatják az ellenőrzéseket, és minden esetben fellépnek a rapsicokkal szemben” – írta közleményében az ÉMHE.
