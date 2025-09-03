Egy busznyi orvhorgászt fogtak el Borsodban!

Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület (ÉMHE) halőrei augusztusban sem tétlenkedtek: a jó idő sokakat csábított a vízpartra, de sajnos közülük többen szabálytalanul próbáltak szerencsét. A hónap során több mint harminc esetben indult eljárás orvhorgászokkal és fegyelmi vétséget elkövető horgászokkal szemben – közölte az ÉMHE.

Orvhorgászok lefoglalt eszközei Borsodban

Forrás: Észak-Magyarországi Horgász Egyesület

Orvhorgászok horogra akadva

Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület ezúttal is felsorolta az eseteket, amelyek során eljártak a halőrök, íme az augusztusi szégyenlista vármegyénkben.

Augusztus 3-án három szabálytalan horgászt is tetten értek a Sajószentpéteri-tavon: Cs. Károly Ferenc és F. Renátó engedélyek nélkül egy-egy bottal horgászott, míg F. Ferenc ugyan rendelkezett turista jeggyel, de területi engedélye nem volt.

Augusztus 6-án az Ormosbányai-tónál és a Sajó sajóecsegi szakaszán is több rabsicot kaptak el. K. Róbert két bottal, R. Renátó, K. Gábor és K. Dávid pedig engedélyek nélkül pecáztak, utóbbi kettő többszörösen is szabályt szegett.

Augusztus 7-én is akadt munka a halőröknek: L. Gábor a Sajó sajókeresztúri részén, V. László Márk, Gy. Krisztián és Gy. Zsolt a Szirmabesenyői-tavon, míg A. Dávid és P. Attila a Sajó vadnai szakaszán horgászott papírok nélkül.

Augusztus 10-én a Borsodsziráki-tavon K. Andrást vonták ellenőrzés alá, aki engedély nélkül horgászott egy bottal.

Forrás: Észak-Magyarországi Horgász Egyesület

Augusztus 14-én a Hernád-folyó felsődobszai szakaszán L. Lajos három bottal horgászott a megengedett kettő helyett, míg a Borsodsziráki-tavon G. József Rikárdó és L. Szebasztián Krisztián engedély nélkül próbálkozott.

Augusztus 21-én többféle esettel is akadt dolga a halőröknek. A Gólem-tavon V. Béla szabályosan horgászott, de a szemetet a parton hagyta, így területi jegyét bevonták, és fegyelmi eljárás indult ellene.

Ugyanezen a napon F. Gábor illegális halászfelszereléssel, csempelyes hálóval halászott a Szártos-patak hidasnémeti szakaszán. Három ezüstkárászt és két szilvaorrú keszeget tartott meg.

A Hernádszurdoki-holtágon H. Attila, a Sajó alsózsolcai részén V. Krisztián, a Sajó sajópetri szakaszán R. Márk horgászott papírok nélkül.