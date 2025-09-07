1 órája
Orbán Viktor beszédét most mindenki láthatja Kötcséről
Orbán Viktor idén vasárnap tartja meg helyzetértékelését Kötcsén.
A Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett polgári piknik 2004 óta ad helyet a miniszterelnök politikai évadnyitó beszédének. Orbán Viktor idén vasárnap tartja meg helyzetértékelését Kötcsén, és most először nem zárt körben, hanem élő közvetítésben a közösségi médián is hallható lesz.
A közösségi térben is követhető lesz Orbán Viktor kötcsei beszéde
A felszólalásban várhatóan központi szerepet kap a 2026-os választásokra való felkészülés, a háború és az európai politikai helyzet értékelése, valamint a gazdaság és a családpolitika kérdései. Orbán Viktor kötcsei beszédei hagyományosan kijelölik a politikai évad fő irányait.
Foglalta össze a Magyar Nemzet.
Frissülő hírfolyamunk:
A Fidesz-frakció is hangol a kötcsei találkozóra:
Nemes célja is van a kötcsei találkozónak
A 24. kötcsei találkozón Orbán Viktor beszéde mellett jótékony célú gyűjtést is tartanak, amelyet vasárnap délután a Facebookon élőben közvetítenek. Az előkészületekről Orbán Viktor egy bejegyzést tett közzé.
Botrány és provokáció árnyékolja be a kötcsei napot
A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter vasárnapra Kötcsére hívta támogatóit, éppen arra a napra, amikor Orbán Viktor a polgári pikniken mondja el évadnyitó beszédét. A párt közben adóemelési tervei miatt került reflektorfénybe: kiszivárgott, hogy többkulcsos, progresszív adórendszert vezetnének be. Tarr Zoltán alelnök egy etyeki beszédben ezt maga is megerősítette, hozzátéve, hogy erről most nem lehet nyíltan beszélni.
A botrány következménye, hogy csökkent a Tisza Párt támogatottsága, miközben a kormánypártok erősödnek. Kötcsén emiatt kiemelt biztonsági intézkedéseket vezettek be: a rendőrség és a TEK lezárja az érintett utcákat, ellenőrzi a belépőket, és átvizsgálhatja a járműveket, csomagokat is.
Így csap le a fizetésekre a Tisza-adó: hegesztők, pékek és varrónők lehetnek a nagy vesztesei
„Magyar Péter annyi mindent ígért már, pontosabban két dolgot: fűt meg fát” – értelmiségiek az adótervről (videó)