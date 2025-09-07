Orbán Viktor beszédét most mindenki láthatja Kötcséről

A Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett polgári piknik 2004 óta ad helyet a miniszterelnök politikai évadnyitó beszédének. Orbán Viktor idén vasárnap tartja meg helyzetértékelését Kötcsén, és most először nem zárt körben, hanem élő közvetítésben a közösségi médián is hallható lesz.

Orbán Viktor kötcsei beszédei statégiai iráymutatásként is szolgálnak (Fotó: MW)

A közösségi térben is követhető lesz Orbán Viktor kötsei beszéde

A felszólalásban várhatóan központi szerepet kap a 2026-os választásokra való felkészülés, a háború és az európai politikai helyzet értékelése, valamint a gazdaság és a családpolitika kérdései. Orbán Viktor kötcsei beszédei hagyományosan kijelölik a politikai évad fő irányait.

Foglalta össze a Magyar Nemzet.

Botrány és provokáció árnyékolja be a kötcsei napot

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter vasárnapra Kötcsére hívta támogatóit, éppen arra a napra, amikor Orbán Viktor a polgári pikniken mondja el évadnyitó beszédét. A párt közben adóemelési tervei miatt került reflektorfénybe: kiszivárgott, hogy többkulcsos, progresszív adórendszert vezetnének be. Tarr Zoltán alelnök egy etyeki beszédben ezt maga is megerősítette, hozzátéve, hogy erről most nem lehet nyíltan beszélni.

A botrány következménye, hogy csökkent a Tisza Párt támogatottsága, miközben a kormánypártok erősödnek. Kötcsén emiatt kiemelt biztonsági intézkedéseket vezettek be: a rendőrség és a TEK lezárja az érintett utcákat, ellenőrzi a belépőket, és átvizsgálhatja a járműveket, csomagokat is.