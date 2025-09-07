szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

28°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kötcse 2025

1 órája

Orbán Viktor Kötcsén indítja a politikai idényt! – élőben követheti!

Címkék#Fidesz - Magyar Polgári Szövetség#Orbán Viktor#beszéd

A Polgári Pikniken Orbán Viktor beszéde indítja a politikai idényt. Ezúttal különleges újítás vár a közönségre: a miniszterelnök szavait most először élőben közvetítik.

Boon.hu

Orbán Viktor a kötcsei beszédét azzal indította, hogy bemutatta a 2026-os választásokra készített győzelmi tervet, megjegyezve, leginkább erről fog majd beszélni. Hozzátette: leginkább az ellenfeleik miatt tették nyilvánossá a kötcsei pikniket, emiatt a beszédében sem lesz annyi kiszólás, csipkelődés, mint eddig. Orbán Viktor szerint azért fontos a nyíltság, hogy bemutassák, hogy jó szándékaik vannak. 

„Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és azt teljesítettük is”

 – szögezte le a miniszterelnök, megjegyezve: a beváltott ígéretekből fakadó bizalom hozta el sorozatos választási győzelmeiket, így a jövőben, a 2026-os választáson is az lesz a döntő kérdés: 

kiben lehet bízni?

Orbán Viktor élesen bírálta a Tisza Pártot, amely nyíltan vállalta szerinte, hogy mást tenne kormányon, mint amit most ígér. 

„A Tisza ezüst tálcán kínálta fel a fejét, fogadjuk el”

 – jegyezte meg Orbán. Úgy látja, a Tisza a „balhépolitikát” képviseli, amit az is mutat, hogy a polgári piknik helyszínére, Kötcsére is eljöttek pont a mai napon.

„Erre kell felkészülnünk. Ez nevezhetjük kiskakas-politikának. Ott kakaskodás van, melldüllesztés, nagyot mondás. Ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában, de a kiskakasból soha nem lesz nagykakas”

 – summázta Orbán Viktor utalva Magyar Péterre. 

Cikkünk frissül...

A somogyi Kötcse vasárnap újra a közélet fókuszába kerül, hiszen a Polgári Pikniken Orbán Viktor beszéde indítja a politikai idényt - idézte fel az Origo. Ezúttal különleges újítás vár a közönségre: a miniszterelnök szavait most először élőben közvetítik, így nem kizárlólag a ehlyszínen tartózkodó Fidesz szimpatizánsokhoz juthat el. A 2026-os választásokra készülő „győzelmi terv”, a gazdasági semlegesség és a nemzeti szuverenitás mind központi témák lehetnek. Az elmúlt években a kötcsei üzenetek mindig irányt mutattak: 2018-ban kampányról, 2021-ben stabilitásról, 2023-ban külpolitikáról szóltak. Idén is a jövő stratégiai vonalai rajzolódnak ki a kötcsei kúria parkjában. A kötcsei történésekről ma egy frissülő cikkben számoltunk be:

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Orbán Viktor Kötcsén indítja a politikai idényt! – élőben követheti!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu