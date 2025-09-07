Orbán Viktor Kötcsén indítja a politikai idényt! – élőben követheti!

Orbán Viktor a kötcsei beszédét azzal indította, hogy bemutatta a 2026-os választásokra készített győzelmi tervet, megjegyezve, leginkább erről fog majd beszélni. Hozzátette: leginkább az ellenfeleik miatt tették nyilvánossá a kötcsei pikniket, emiatt a beszédében sem lesz annyi kiszólás, csipkelődés, mint eddig. Orbán Viktor szerint azért fontos a nyíltság, hogy bemutassák, hogy jó szándékaik vannak.

„Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és azt teljesítettük is”

– szögezte le a miniszterelnök, megjegyezve: a beváltott ígéretekből fakadó bizalom hozta el sorozatos választási győzelmeiket, így a jövőben, a 2026-os választáson is az lesz a döntő kérdés:

kiben lehet bízni?

Orbán Viktor élesen bírálta a Tisza Pártot, amely nyíltan vállalta szerinte, hogy mást tenne kormányon, mint amit most ígér.

„A Tisza ezüst tálcán kínálta fel a fejét, fogadjuk el”

– jegyezte meg Orbán. Úgy látja, a Tisza a „balhépolitikát” képviseli, amit az is mutat, hogy a polgári piknik helyszínére, Kötcsére is eljöttek pont a mai napon.

„Erre kell felkészülnünk. Ez nevezhetjük kiskakas-politikának. Ott kakaskodás van, melldüllesztés, nagyot mondás. Ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában, de a kiskakasból soha nem lesz nagykakas”

– summázta Orbán Viktor utalva Magyar Péterre.

Cikkünk frissül...

A somogyi Kötcse vasárnap újra a közélet fókuszába kerül, hiszen a Polgári Pikniken Orbán Viktor beszéde indítja a politikai idényt - idézte fel az Origo. Ezúttal különleges újítás vár a közönségre: a miniszterelnök szavait most először élőben közvetítik, így nem kizárlólag a ehlyszínen tartózkodó Fidesz szimpatizánsokhoz juthat el. A 2026-os választásokra készülő „győzelmi terv”, a gazdasági semlegesség és a nemzeti szuverenitás mind központi témák lehetnek. Az elmúlt években a kötcsei üzenetek mindig irányt mutattak: 2018-ban kampányról, 2021-ben stabilitásról, 2023-ban külpolitikáról szóltak. Idén is a jövő stratégiai vonalai rajzolódnak ki a kötcsei kúria parkjában. A kötcsei történésekről ma egy frissülő cikkben számoltunk be: