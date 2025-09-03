szeptember 3., szerda

Ilyen lesz az első őszi Ónodi vásár!

Aki járt már az ország legrégebbi állat- és kirakodóvásárán, pontosan tudja, hogy ez nem egy egyszerű piac. Az Ónodi vásár története egészen 1396-ig nyúlik vissza, és napjainkban is az egyik legnépszerűbb esemény Borsodban.

Boon.hu

Az Ónodi vásárt minden hónap első csütörtökén rendezik meg a település határában található vásártéren. A következő alkalom szeptember 4-én, csütörtökön lesz, amikor ismét több ezer látogatót várnak.

Az Ónodi vásár része az állatvásár.
A gyerekek kedvence az Ónodi vásáron az állatvásár
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Ami nincs az Ónodi vásáron, az nem is létezik?

A kínálat szinte kimeríthetetlen: zöldség, gyümölcs, kézműves termékek, háztartási eszközök, ruhaneműk és különféle régiségek sorakoznak a standok alatt. És ez még nem minden, hiszen az állatvásár és a kertészeti rész is különleges élményt kínál. Ahogy mondani szokták, ami itt nincs, az nem is létezik.

Az állatvásár mindenki kedvence

A vásár reggel 6 órakor nyitja kapuit, és kora délutánig tart. A helyszín autóval és tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető, a környéken ideiglenes parkolók segítik a látogatókat. A vásárban mindenki megtalálhatja a magának való kincseket: a háztartási kellékektől a kézműves remekekig minden beszerezhető. Az Ónodi vásár egyik legnépszerűbb része az állatvásár, amely nemcsak a gazdáknak fontos, hanem a családok kedvenc programja is. A baromfik, nyulak, pávák, papagájok és kiscsibék látványa a legkisebbeknek igazi élményt nyújt.

Egy jót enne vagy lejárt a személyi? Akkor is irány Ónod!

A vásári forgatagban természetesen a hagyományos ételek sem hiányoznak: friss lángos, sült kolbász, főtt kukorica, kürtőskalács és más finomságok várják a látogatókat. A vásár gasztronómiai kínálatáról már a boon.hu is beszámolt.

A helyszínen ismét működik majd a kormányablakbusz, ahol az érdeklődők hivatalos ügyeiket is elintézhetik. Legyen szó személyi igazolványról, lakcímkártyáról vagy vezetői engedélyről, most mindezt sorban állás nélkül, a vásár forgatagában intézhetik el. Az augusztusi Ónodi vásár hangulatát felidézheti alábbi cikkünk segítségével.

Hasonlóan izgalmas programokért és a térség híreiért kövesse a boon.hu-t!

 

