Ilyen lesz az első őszi Ónodi vásár!

Az Ónodi vásárt minden hónap első csütörtökén rendezik meg a település határában található vásártéren. A következő alkalom szeptember 4-én, csütörtökön lesz, amikor ismét több ezer látogatót várnak.

A gyerekek kedvence az Ónodi vásáron az állatvásár

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Ami nincs az Ónodi vásáron, az nem is létezik?

A kínálat szinte kimeríthetetlen: zöldség, gyümölcs, kézműves termékek, háztartási eszközök, ruhaneműk és különféle régiségek sorakoznak a standok alatt. És ez még nem minden, hiszen az állatvásár és a kertészeti rész is különleges élményt kínál. Ahogy mondani szokták, ami itt nincs, az nem is létezik.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az állatvásár mindenki kedvence

A vásár reggel 6 órakor nyitja kapuit, és kora délutánig tart. A helyszín autóval és tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető, a környéken ideiglenes parkolók segítik a látogatókat. A vásárban mindenki megtalálhatja a magának való kincseket: a háztartási kellékektől a kézműves remekekig minden beszerezhető. Az Ónodi vásár egyik legnépszerűbb része az állatvásár, amely nemcsak a gazdáknak fontos, hanem a családok kedvenc programja is. A baromfik, nyulak, pávák, papagájok és kiscsibék látványa a legkisebbeknek igazi élményt nyújt.

Egy jót enne vagy lejárt a személyi? Akkor is irány Ónod!

A vásári forgatagban természetesen a hagyományos ételek sem hiányoznak: friss lángos, sült kolbász, főtt kukorica, kürtőskalács és más finomságok várják a látogatókat. A vásár gasztronómiai kínálatáról már a boon.hu is beszámolt.