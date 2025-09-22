Így juthat lakáshoz Miskolcon - megnyílt a pályázat

Új önkormányzati bérlakáspályázatot hirdet meg a Miskolc Holding Zrt. szeptember 22-én a miskolci önkormányzat megbízásából. A pályázat keretében összesen 24 lakást hirdetnek meg két pályázati forma szerint: költségelvű pályázat: 8 lakás és piaci elvű pályázat: 16 lakás - tájékoztatott a polgármesteri hivatal.

Önkormányzati bérlakáspályázat indult hétfőn Miskolcon

Egy pályázó egy-egy pályázati formán belül legfeljebb három lakásra nyújthat be pályázatot. A pályázatok kizárólag online, a Miskolc Holding Zrt. ingatlangazdálkodási honlapján közzétett linken keresztül, előzetes regisztrációt követően nyújthatók be. Ugyanitt megtekinthetők a miskolci lakások fényképei, műszaki dokumentációi, valamint a részletes pályázati feltételek, a fizetendő bérleti díjak és a felújítási költségek. A pályázatok benyújtási időszaka: szeptember 22. 8:00 órától – október 6. 16:00 óráig. Az elbírálás 60 napon belül történik.