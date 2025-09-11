Már az önkormányzat figyelmeztet, ebben a borsodi faluban gyanús alakok édesgetnek

A nemesbikki Önkormányzat tudomására jutott, hogy ismeretlen személy(ek) a településen élőket telefonon keresik meg, kedves ajánlatokkal és ígéretes adományokkal kecsegtetve. A hívások célja jellemzően személyes találkozó megszervezése – azonban ezek háttere és valódisága nem ismert, így komoly gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy csalási kísérletről lehet szó.

Ezúton nyomatékosan kéri az önkormányzat, hogy legyenek körültekintőek, ne adjanak ki személyes adatokat, és ne egyezzenek bele ismeretlenekkel való személyes találkozókba, különösen saját otthonukban! Az Önkormányzat semmilyen formában nem kezdeményez ilyen jellegű megkeresést vagy adományosztást telefonon keresztül.