szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

21°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Már az önkormányzat figyelmeztet, ebben a borsodi faluban gyanús alakok édesgetnek

Címkék#adomány#Önkormányzat#faluban#nemesbikki#telefon#gyanú

Az önkormányzat mindenkit arra figyelmeztet, hogy legyen éber, és ne dőljön be a gyanús hívásoknak.

Már az önkormányzat figyelmeztet, ebben a borsodi faluban gyanús alakok édesgetnek

Ne adjon meg személyes adatot senkinek telefonon keresztül!

Fotó: Németh András Péter

A nemesbikki Önkormányzat tudomására jutott, hogy ismeretlen személy(ek) a településen élőket telefonon keresik meg, kedves ajánlatokkal és ígéretes adományokkal kecsegtetve. A hívások célja jellemzően személyes találkozó megszervezése – azonban ezek háttere és valódisága nem ismert, így komoly gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy csalási kísérletről lehet szó.

Ezúton nyomatékosan kéri az önkormányzat, hogy legyenek körültekintőek, ne adjanak ki személyes adatokat, és ne egyezzenek bele ismeretlenekkel való személyes találkozókba, különösen saját otthonukban! Az Önkormányzat semmilyen formában nem kezdeményez ilyen jellegű megkeresést vagy adományosztást telefonon keresztül.

Amennyiben hasonló hívást kapnak, kérjük, jegyezzék fel a hívó telefonszámát, és haladéktalanul jelezzék a Rendőrségnek! - olvasható az önkormányzat Facebook oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu