Már az önkormányzat figyelmeztet, ebben a borsodi faluban gyanús alakok édesgetnek
Az önkormányzat mindenkit arra figyelmeztet, hogy legyen éber, és ne dőljön be a gyanús hívásoknak.
Ne adjon meg személyes adatot senkinek telefonon keresztül!
Fotó: Németh András Péter
A nemesbikki Önkormányzat tudomására jutott, hogy ismeretlen személy(ek) a településen élőket telefonon keresik meg, kedves ajánlatokkal és ígéretes adományokkal kecsegtetve. A hívások célja jellemzően személyes találkozó megszervezése – azonban ezek háttere és valódisága nem ismert, így komoly gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy csalási kísérletről lehet szó.
Ezúton nyomatékosan kéri az önkormányzat, hogy legyenek körültekintőek, ne adjanak ki személyes adatokat, és ne egyezzenek bele ismeretlenekkel való személyes találkozókba, különösen saját otthonukban! Az Önkormányzat semmilyen formában nem kezdeményez ilyen jellegű megkeresést vagy adományosztást telefonon keresztül.
Amennyiben hasonló hívást kapnak, kérjük, jegyezzék fel a hívó telefonszámát, és haladéktalanul jelezzék a Rendőrségnek! - olvasható az önkormányzat Facebook oldalán.
