Tudta, hogy Tokaj-Hegyalja kapujában Ond vezérnek saját napja van?

Szeptember 6-án, szombaton 12 és 19 óra között rendezik meg az Ond vezér napját, a róla elnevezett településen – ami mára Szerencs településrésze – ,Ondon. Egész napos programokkal, finom falatokkal és fellépőkkel várják a helyieket és a látogatókat.

Ond vezér napja a közösség ünnepe

Az Ond vezérről elnevezett falu nem mindennapi története

Ond ma közigazgatásilag Szerencs város településrésze, de évszázadokon át önálló községként létezett. Első említése a 13. századból származik, 1567-ben a török–tatár támadások elpusztították, majd 1595-ben újratelepült. A későbbi századokban a Rákócziak és más nemesi családok birtokolták, a 20. század közepén pedig közigazgatásilag beolvadt Szerencsbe. Múltja gazdag, lakói pedig máig őrzik közösségi identitásukat és hagyományaikat.

Gasztroélmények és családi programok

A falunap főzőversennyel indul, amelyet pálinkamustra és süteménykóstoló tesz teljessé. A frissítőkről sem kell lemondani, fröccs és limonádé gondoskodik a jó hangulatról. A legkisebbeket ugrálóvár, kisvonat és csillámtetoválás várja, míg a sportosabbak a falusi olimpián próbálhatják ki ügyességüket. Tavaly hatalmas házibulivá alakult Ond vezér napja, erről szóló beszámolónkat az alábbi cikkben elolvashatja.