A hetyegő vipera önálló esttel jön Mezőkövesdre

Szeptemberben a 18 pluszos humoré lesz a főszerep Mezőkövesden. Ráskó Eszter, „A hetyegő vipera” című önálló estjével lép majd fel.

Boon.hu

A népszerű humorista, Ráskó Eszter hozza el Mezőkövesdre „A hetyegő vipera” című önálló estjét szeptember 18-án. A műsor 18 órakor kezdődik majd a Közösségi Házban. Az előadás 16 éven aluliak számára nem ajánlott. A fellépő kérése, hogy a 14 évnél fiatalabbak még szülői kísérettel se vegyenek részt az esten – írja a mezokovesd.hu

Ráskó Eszter önálló esttel érkezik Mezőkövesdre
Forrás: http://mezokovesd.hu/

Ráskó Eszter önálló estjein remekül szórakozhatnak

A Dumaszínház társulat tagja ő, aki pszichológus, szexuálszichológus, HR manager, Szabolcs vármegye önjelölt üdvöskéje, megrögzött élménykereső, enyhén nárcisztikus és szociálisan túl kompatibilis személy – a társulat szerint.

