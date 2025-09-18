3 órája
A hetyegő vipera önálló esttel jön Mezőkövesdre
Szeptemberben a 18 pluszos humoré lesz a főszerep Mezőkövesden. Ráskó Eszter, „A hetyegő vipera” című önálló estjével lép majd fel.
A népszerű humorista, Ráskó Eszter hozza el Mezőkövesdre „A hetyegő vipera” című önálló estjét szeptember 18-án. A műsor 18 órakor kezdődik majd a Közösségi Házban. Az előadás 16 éven aluliak számára nem ajánlott. A fellépő kérése, hogy a 14 évnél fiatalabbak még szülői kísérettel se vegyenek részt az esten – írja a mezokovesd.hu
Ráskó Eszter önálló estjein remekül szórakozhatnak
A Dumaszínház társulat tagja ő, aki pszichológus, szexuálszichológus, HR manager, Szabolcs vármegye önjelölt üdvöskéje, megrögzött élménykereső, enyhén nárcisztikus és szociálisan túl kompatibilis személy – a társulat szerint.
