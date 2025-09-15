1 órája
Ajjaj! Kigyulladt az olajlámpa a műszerfalon. Mit tehetek? Meddig mehetek tovább?
Ezt bizony nem árt tudni, ha nem akarjuk, hogy tönkre menjen a motor. Mutatjuk mit jelent, mit kell tenni és meddig mehetünk tovább égő olajlámpával.
Az olajlámpa végzetes hibára figyelmeztethet
Sokan a motorhiba jelző lámpa figyelmeztetésétől tartanak a legjobban, holott az általában még – ha csak narancssárgán világít – csak kisebb problémákra figyelmeztet és még időben, tehát többnyire el lehet menni vele a legközelebbi szervizig. Más a helyzet viszont, ha kigyullad az olajlámpa.
Mit jelent az égő olajlámpa?
Nagyon fontos, ha nem akarunk bajt, ennél a jelzésnél minél hamarabb meg kell állni ez biztonságos helyen. Ez általában a túl alacsony olajszintre figyelmeztet, de bármi is legyen az ok, nem szabad tovább menni.
Az egyéb okok lehetnek:
- Kritikusan alacsony olajszint
- Meghibásodott olajszivattyú
- hibás olajnyomás-érzékelő
Ez történhet az autóval, ha mégis tovább megyünk
Az olaj kenést szolgáltat a motornak - ahogyan egyébként sokan nem tudják, de a hűtővíz is – ezért ha túl kevés vagy elfogy, akár milliós kárt is okozhat, a motor akár teljesen tönkre is mehet. Mivel ez pár perc alatt is végbemehet, jobb, ha inkább nem próbálkozunk azzal, hogy „hazáig még kibírja”.
Mit tehetünk, ha kigyulladt a jelzőlámpa?
Ha felvillan az olajnyomást jelző a műszerfalon, az egy nagyon komoly figyelmeztetés. Mivel általában a túl alacsony olajszintet jelzi, az teheted, hogy magad ellenőrzöd az olajszintet és öntesz utána. Ha ez nem oldja meg a problémát és a lámpa továbbra is ég, akkor már érdemes szakemberhez fordulni. A tréler is olcsóbb, mint a motorcsere
– mondta Székely Róbert autószelő.
