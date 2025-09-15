szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

19°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Checklámpa

1 órája

Ajjaj! Kigyulladt az olajlámpa a műszerfalon. Mit tehetek? Meddig mehetek tovább?

Címkék#probléma#műszerfal#motorcsere#olajlámpa#autó

Ezt bizony nem árt tudni, ha nem akarjuk, hogy tönkre menjen a motor. Mutatjuk mit jelent, mit kell tenni és meddig mehetünk tovább égő olajlámpával.

Boon.hu
Ajjaj! Kigyulladt az olajlámpa a műszerfalon. Mit tehetek? Meddig mehetek tovább?

Az olajlámpa végzetes hibára figyelmeztethet

Forrás: autoride.hu

Sokan a motorhiba jelző lámpa figyelmeztetésétől tartanak a legjobban, holott az általában még – ha csak narancssárgán világít – csak kisebb problémákra figyelmeztet és még időben, tehát többnyire el lehet menni vele a legközelebbi szervizig. Más a helyzet viszont, ha kigyullad az olajlámpa.

Az olajlámpa kigyulladása súlyos figyelmeztetés.
Ha kigyullad az olajlámpa, nem érdemes tovább menni
Fotó: Takács József

Mit jelent az égő olajlámpa?

Nagyon fontos, ha nem akarunk bajt, ennél a jelzésnél minél hamarabb meg kell állni ez biztonságos helyen. Ez általában a túl alacsony olajszintre figyelmeztet, de bármi is legyen az ok, nem szabad tovább menni.

Az egyéb okok lehetnek:

  • Kritikusan alacsony olajszint
  • Meghibásodott olajszivattyú
  • hibás olajnyomás-érzékelő

- írja a vezess.hu

Ez történhet az autóval, ha mégis tovább megyünk

Az olaj kenést szolgáltat a motornak - ahogyan egyébként sokan nem tudják, de a hűtővíz is – ezért ha túl kevés vagy elfogy, akár milliós kárt is okozhat, a motor akár teljesen tönkre is mehet. Mivel ez pár perc alatt is végbemehet, jobb, ha inkább nem próbálkozunk azzal, hogy „hazáig még kibírja”.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Mit tehetünk, ha kigyulladt a jelzőlámpa?

Ha felvillan az olajnyomást jelző a műszerfalon, az egy nagyon komoly figyelmeztetés. Mivel általában a túl alacsony olajszintet jelzi, az teheted, hogy magad ellenőrzöd az olajszintet és öntesz utána. Ha ez nem oldja meg a problémát és a lámpa továbbra is ég, akkor már érdemes szakemberhez fordulni. A tréler is olcsóbb, mint a motorcsere

 – mondta Székely Róbert autószelő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu