Figyelem! Komoly változás az októberi nyugdíj kifizetésében

Rendkívüli hírt kaptak a nyugdíjasok. A szokásos kifizetési rend megváltozik, így az októberi nyugdíj nem a megszokott időpontban kerül a jogosultakhoz. A Magyar Államkincstár közlése szerint a változás oka, hogy a szokásos dátum hétvégére esik. Ez több százezer nyugdíjast érint, akik bankszámlára kapják a pénzüket.

Nem a megszokott időpontban érkezik az októberi nyugdíj sok nyugdíjas számára

Fotó: Szendi Péter / Forrás: MW

Két nappal hamarabb jön az októberi nyugdíj

Minden hónap 12. napja a kulcsdátum, ekkor utalja az állam a nyugdíjakat a bankszámlákra. Csakhogy októberben 12-e vasárnapra esik, így most a nyugdíjasok már október 10-én, pénteken számíthatnak a pénzükre. Legutóbb júliusban fordult elő hasonló helyzet, akkor is előrébb hozták az utalást.

Fontos kiemelni, hogy a korábbi kifizetés csak azokat érinti, akik bankszámlára kérik a járandóságukat. Akik postai kézbesítést választottak, azoknak továbbra is a Magyar Posta nyugdíjkifizetési naptárában szereplő időpont lesz irányadó. Érdemes ellenőrizni az előre megadott dátumot, nehogy meglepetés érje őket.

Október a nyugdíjasok hónapja

A kormány januárban 3,2 százalékkal emelte a nyugdíjakat, így több mint 2,5 millió nyugellátásban részesülő ember kapott jelentős segítséget. Ez még nem minden. Gőzerővel kézbesítik a nyugdíjas hidegélelmiszer-utalványokat. A 30 ezer forintos utalványt október 15-ig minden jogosult kézhez kapja – számolt be közösségi oldalán Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó.

A novemberi nyugdíjat is érdemes várni

Szeptemberben újabb bejelentést tett a kormány. Januárig visszamenőleg 1,6 százalékos nyugdíjemelés jár az időseknek, amit novemberben egy összegben fizetnek ki. Ez átlagos nyugdíj esetén mintegy 47 200 forintos pluszt is jelenthet. Ez az összeg az októberi nyugdíj után, novemberben érkezik meg, egyben.