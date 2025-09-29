szeptember 29., hétfő

Nyugdíjas rendőrök találkozója

Találkozót tartottak a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság nyugalmazott dolgozói a Brigádházban. Rajtuk kívül aktív rendőri vezetők is meghívást kaptak és a rendezvényen jelen volt dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere is.

Nyugdíjas rendőrök találkozója

Nygdíjas tiszaújvárosi rendőrök találkoztak

Forrás: tiszaujvaros.hu

A szervezők és résztvevők egyöntetű megállapítása, hogy a korábbi jó munkakapcsolatokból szövődött barátságok ápolása, a közös élményekre és az időközben már elhunyt kollégákra történő emlékezés, a hagyományok megőrzése igen nagy jelentőségű. A találkozót Dr. Váli Zoltán nyugállományú rendőr alezredes kezdeményezésére 2012 óta rendezik meg.

