Emlékek és új élmények a Kazicbarcikai Rendőrkapitányságon

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság különleges eseménynek adott otthont: az új helyszínen rendezték meg a nyugdíjas rendőrök találkozóját. A meghívott vendégek kisfilmek segítségével láthatták, hogyan dolgoznak ma azok a kollégák, akik még aktívan teljesítenek szolgálatot.

Kisfilm vetítés a kapitányságon Kazincbarcikán

Forrás: Police

A program során Nagy Gábor r.alezredes, kapitányságvezető személyesen vezette körbe az egykori bajtársakat az új épületben, megmutatva a modern körülményeket, ahol most a rendőrök végzik mindennapi munkájukat.

Nagy Gábor r.alezredes kapitányságvezető körbe vezette a régi kollégáit az új épületben

A találkozó jó hangulatban telt, hiszen az egykori kollégák nemcsak régi emlékeket idézhettek fel, hanem közösen élvezhették azt is, hogy részesei maradnak a közösségnek, amelyhez egykor tartoztak.