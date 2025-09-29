szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

10°
+19
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Örökké kékek!

2 órája

Emlékek és új élmények a Kazicbarcikai Rendőrkapitányságon

Címkék#Kazicbarcikai Rendőrkapitányság#emlék#élmény#szolgálat

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság új épületében tartották meg a nyugdíjas állomány találkozóját, ahol a régi kollégák nemcsak nosztalgiáztak, hanem bepillantást is nyertek a mai szolgálat mindennapjaiba.

Emlékek és új élmények a Kazicbarcikai Rendőrkapitányságon

Jó hangulatban telt a találkozó Kazincbarcikán

Forrás: Police

Fotó: Police

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság különleges eseménynek adott otthont: az új helyszínen rendezték meg a nyugdíjas rendőrök találkozóját. A meghívott vendégek kisfilmek segítségével láthatták, hogyan dolgoznak ma azok a kollégák, akik még aktívan teljesítenek szolgálatot.

nyugdíjas rendőrök találkozója kazincbarcikán
Kisfilm vetítés a kapitányságon Kazincbarcikán
Forrás: Police

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A program során Nagy Gábor r.alezredes, kapitányságvezető személyesen vezette körbe az egykori bajtársakat az új épületben, megmutatva a modern körülményeket, ahol most a rendőrök végzik mindennapi munkájukat.

Nagy Gábor r.alezredes kapitányságvezető körbe vezette a régi kollégáit az új épületben
Forrás: Police

A találkozó jó hangulatban telt, hiszen az egykori kollégák nemcsak régi emlékeket idézhettek fel, hanem közösen élvezhették azt is, hogy részesei maradnak a közösségnek, amelyhez egykor tartoztak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu