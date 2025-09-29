2 órája
Emlékek és új élmények a Kazicbarcikai Rendőrkapitányságon
A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság új épületében tartották meg a nyugdíjas állomány találkozóját, ahol a régi kollégák nemcsak nosztalgiáztak, hanem bepillantást is nyertek a mai szolgálat mindennapjaiba.
Jó hangulatban telt a találkozó Kazincbarcikán
A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság különleges eseménynek adott otthont: az új helyszínen rendezték meg a nyugdíjas rendőrök találkozóját. A meghívott vendégek kisfilmek segítségével láthatták, hogyan dolgoznak ma azok a kollégák, akik még aktívan teljesítenek szolgálatot.
A program során Nagy Gábor r.alezredes, kapitányságvezető személyesen vezette körbe az egykori bajtársakat az új épületben, megmutatva a modern körülményeket, ahol most a rendőrök végzik mindennapi munkájukat.
A találkozó jó hangulatban telt, hiszen az egykori kollégák nemcsak régi emlékeket idézhettek fel, hanem közösen élvezhették azt is, hogy részesei maradnak a közösségnek, amelyhez egykor tartoztak.
