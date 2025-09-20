szeptember 20., szombat

Búza tér

1 órája

Annyira nyitott lett a piac, hogy Alien és angyalka is megfért a standon - képek, videó

A szokottnál nagyobb érdeklődés, bár a hagyományos kínálat a Búza téren. A legnagyobb miskolci piactéren a Nyitott Piacok Napja kezdeményezéshez csatlakoztak szombaton.

Boon.hu
Annyira nyitott lett a piac, hogy Alien és angyalka is megfért a standon - képek, videó

Virágok és virágok a Nyitott Piacok Napján

Fotó: Vajda János

Délelőttől délutánig élőben szóltak a slágerek a Búza téri piac vásárcsarnokában: a galériáról Czaga József szintetizátoros szolgáltatta a muzsikát. Az épületben és környékén a hagyományostól eltérő kínálat és programok is várták ezen a szombaton a vásárlókat. Ez a Nyitott Piacok Napja, első ízben Miskolcon is.

Nyitott Piacok Napja
A gomba is főszerepben volt a Nyitott Piacok Napja rendezvényen

Nyitott Piacok Napja: egy új kezdeményezés

Nevezett országos kezdeményezéshez csatlakozott a miskolci piac is. Mit jelentett mindez? A szervezők reménye szerint nagyobb érdeklődést a közönség részéről. Ehhez hozzájárulhatott az élőzene-szolgáltatás mellett a „sima” hétvéginél színesebb program. Például salakmotorokat lehetett megtekinteni a csarnok előtti területen, két motoros, id. és ifj. Náni Péter jóvoltából, akik elárulták a Boon.hu érdeklődésére, hogy valódi salakmotorozást majd egy hónap múlva látható a miskolci közönség, ha csak bemutató jelleggel is, október 18-án a Volán-pályán.

Hasonló információval gazdagodhattunk a Miskolci Gombász Egyesület piaci kiállításán – ahol a hosszú asztalon felsorakoztatott különlegességek és finomságok végeláthatatlan listájáról csak a két „legszélsőt” említjük: vaskos mozsárütőgomba, illetve citromgalóca –, ahol elmondták, hogy szintén lesz majd Gombafesztiváljuk októberben, ugyancsak itt a piaci helyszínen.

Nyitott Piacok Napja: Búza téri piac

Fotók: Vajda János

Ezen felül talán a legérdekesebbnek a „nyitottpiaci” kínálatban annak a 3D-s nyomtatott dísztárgyakat kínáló alkotónak a művei tűntek, aki standján többek között megvásárolható kis műanyag alient és angyalkát, a Sikoly és a Spárta filmek, no meg számtalan más kurrens hollywoodi mozi szereplőinek mását találhattuk.

A miskolci Búza téri piacon legutóbb áprilisban készített videót a Borsod Online:

 

