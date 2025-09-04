48 perce
„Mindenem megmaradt, mert akik szeretnek engem, azok itt vannak mellettem” – könnyek között vallott a nyékládházi tűz károsultja - fotók, videó!
Gyönyörű kis utca Nyékládháza szívében a tó mellett, szinte észre sem venni a a kertvárosi környezetben, hogy valami nem illik a képbe. A Diófa utcán sétálva egyszer csak feltűnnek a nyékládházi tűzeset romjai. Hatalmas a pusztítás.
A nyékládházi tűzeset egy héttel ezelőtt az egész országot megrázta. Emberéletet ugyan nem követelt a tragédia, de egy családot földönfutóvá tett.
Tóth Enikő Mária és lánya Medvenicz Enikő ketten éltek Nyékládháza üdülőövezetében a Diófa utcai házban. Otthonuk augusztus 29-én pénteken egy tűzeset kapcsán porig égett, amelynek következtében mindenük odaveszett. A csodával határos módon menekült meg az édesanya Enikő és macskáik és kutyájuk. Enikő szavaiból kivehető az, hogy nem követelt emberéletet a tragédia a gyors reakciójának volt köszönhető és annak, hogy a lánya nem tartózkodott otthon.
Hajnal volt. Háromnegyed négy körül ébredtem egy nagy világosságra, ugyanis egy üvegteraszfal választott el a tűztől. Kikeltem az ágyból és láttam, hogy több méteres lánggal égnek a díszpárnák. Próbáltam oltani, de sajnos ez már sikertelen volt és akkor berobbant az üveg is. Ekkor volt az a pont mikor vizes köntösben kirohantam és torkom szakadtából üvöltöttem, hogy valaki jöjjön segíteni mert tűz van, nagy baj van
– mondta el portálunknak még mindig a történtek hatása alatt álló Enikő.
A nyékládházi tűzeset alatt mindenük odaveszett
Azt is megtudtuk, hogy a szomszédok hívták a tűzoltókat hiszen ő már nem tudta kimenteni a telefonját sem. A kicsi bútorokkal teli házban a tűz nagyon gyorsan terjedt, már nem lehetett semmit tenni, minden ingóságuk, ruhájuk, iratuk odaveszett.
A lányom nem volt itthon ez volt a szerencsénk, mert ő a legelső szobában lakott és falépcső vezetett odáig. Amennyiben menteni kellett volna még feljutok a falépcsőn, de onnan már nem jutottunk volna le élve. Minden a tűz martalékává vált, mikor a kazánunk is felrobbant már tudtam, hogy semmink nem maradt. Amennyiben szeles idő van és a tűz továbbterjed, a mi utcánk biztosan porig égett volna
– tette hozzá az édesanya.
Az egész utca megmozdult, hogy segítsen
A Supersum Alapítvány elnöke Bernasconi-Bús Katalin hálóingben rohant a helyszínre, hiszen pár házzal odébb lakik.
Leégett a nyékládházi család otthonaFotók: Vajda János
„A tűz keletkezése után pár perccel már a helyszínen voltam, akkor amikor a tűzoltók is érkeztek. Folyamatosan pattogott a palatető ami a lövések hangjára emlékeztetett és erre felébredtem. Utána már hallottam a szirénákat és saját szememmel is láttam, hogy nagyon nagy a baj. Nekem nem először jut ilyen feladat, hogy tűzeset után felgöngyölíteni és segíteni egy családnak aki bajba jutott. Ezért első pillanattól kezdve kerestem a lehetőségeket, hogy megfelelő segítséget kapjanak” – nyilatkozott az alapítvány vezetője.
2,5 millió forint pár nap alatt
Az alapítványa elnöke azt is elmondta, hogy fantasztikus eredmény, hogy pár nap alatt már 2,5 millió forint gyűlt össze az alapítvány számlaszámára.
Nagyon remélem, hogy ez a gyűjtés tovább folytatódik és lesznek még adakozó emberek” – tette hozzá Bernasconi-Bús Katalin.
„Szó szerint ruha nélkül és minden nélkül maradtunk. Öltöztettek, itattak, etettek. Az első napot egy széken töltöttem. Az első perctől kezdve az egész utca támogatott, az összes szomszédom mellettem volt. Amennyiben ők nincsenek, akkor nem éltem volna túl az első napot
– tette hozzá meghatottan Enikő.
Mindenük odaveszett, de a legfontosabb megmaradt
Enikő egy éjszaka alatt mindenét elvesztette, de mégis hálás az égieknek hiszen mindenki akit szeretett és aki szerette megmaradt, lánya és állatai túlélték a katasztrófát.
Köszönöm Istenem, mert nekem mindenem megmaradt, mert akik szeretnek engem azok itt vannak mellettem
– vallotta könnyek között Enikő.
