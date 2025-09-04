„Mindenem megmaradt, mert akik szeretnek engem, azok itt vannak mellettem” – könnyek között vallott a nyékládházi tűz károsultja - fotók, videó!

A nyékládházi tűzeset egy héttel ezelőtt az egész országot megrázta. Emberéletet ugyan nem követelt a tragédia, de egy családot földönfutóvá tett.

"Minden a tűz martalékává vált, mikor a kazánunk is felrobbant már tudtam, hogy semmink nem maradt" - nyilatkozta portálunknak a nyékládházi tűzeset károsultja Enikő

Fotó: Vajda János

Tóth Enikő Mária és lánya Medvenicz Enikő ketten éltek Nyékládháza üdülőövezetében a Diófa utcai házban. Otthonuk augusztus 29-én pénteken egy tűzeset kapcsán porig égett, amelynek következtében mindenük odaveszett. A csodával határos módon menekült meg az édesanya Enikő és macskáik és kutyájuk. Enikő szavaiból kivehető az, hogy nem követelt emberéletet a tragédia a gyors reakciójának volt köszönhető és annak, hogy a lánya nem tartózkodott otthon.

Hajnal volt. Háromnegyed négy körül ébredtem egy nagy világosságra, ugyanis egy üvegteraszfal választott el a tűztől. Kikeltem az ágyból és láttam, hogy több méteres lánggal égnek a díszpárnák. Próbáltam oltani, de sajnos ez már sikertelen volt és akkor berobbant az üveg is. Ekkor volt az a pont mikor vizes köntösben kirohantam és torkom szakadtából üvöltöttem, hogy valaki jöjjön segíteni mert tűz van, nagy baj van

– mondta el portálunknak még mindig a történtek hatása alatt álló Enikő.

A nyékládházi tűzeset alatt mindenük odaveszett

Azt is megtudtuk, hogy a szomszédok hívták a tűzoltókat hiszen ő már nem tudta kimenteni a telefonját sem. A kicsi bútorokkal teli házban a tűz nagyon gyorsan terjedt, már nem lehetett semmit tenni, minden ingóságuk, ruhájuk, iratuk odaveszett.

A lányom nem volt itthon ez volt a szerencsénk, mert ő a legelső szobában lakott és falépcső vezetett odáig. Amennyiben menteni kellett volna még feljutok a falépcsőn, de onnan már nem jutottunk volna le élve. Minden a tűz martalékává vált, mikor a kazánunk is felrobbant már tudtam, hogy semmink nem maradt. Amennyiben szeles idő van és a tűz továbbterjed, a mi utcánk biztosan porig égett volna

– tette hozzá az édesanya.

Az egész utca megmozdult, hogy segítsen

A Supersum Alapítvány elnöke Bernasconi-Bús Katalin hálóingben rohant a helyszínre, hiszen pár házzal odébb lakik.