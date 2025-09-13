5 órája
Nyárias meglepetést hoz a hétvége, de estére bármi megtörténhet
Szombaton még a napsütés és a kellemes meleg uralja az országot, de az est közeledtével északnyugaton váratlan fordulat jöhet.
A napsütés mellett másra is számíthatunk szombaton
Fotó: Balogh Attila
Szombaton napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Esetleg estefelé északnyugaton fordul elő zápor, zivatar. A délkeleti szél megélénkülhet. 27 fok körüli nyárias időnk lesz - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1908 Eger, 0.00 °C
maximum: 1947 Budapest (Gellérthegy), 36.00 °C maximum: 1905 Kalocsa, 36.00 °C
5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:
(09.13. - 09.17.)
Szombat: 16, 26 változóan felhős
Vasárnap: 15, 22 zápor
Hétfő: 14, 22, változóan felhős
Kedd: 14, 26 változóan felhős
Szerda: 14, 24 szeles
