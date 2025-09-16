szeptember 16., kedd

Hihetetlen!

1 órája

Ritka élőlény jelent meg a miskolci aknában, a szakértők is ledöbbentek – fotóval

Címkék#mikroklíma#gímnyelvű fodorka#kanálisában#páfrány#Miskolc

Nem mindennapi látvány fogadta a természetkedvelőket Miskolcon.

Miskolcon fedezték fel egy kanálisban

Forrás: MW

Fotó: Vajda János

Miskolc egyik kanálisában ritka és különleges növényre bukkantak: a gímnyelvű fodorka (Asplenium scolopendrium) telepedett meg a nedves kanálisban.. A fényes, hosszúkás leveleiről könnyen felismerhető páfrány hazánkban védett növény, amely leginkább árnyas, páradús élőhelyeket kedvel.

Növény a kanálisban Miskolcon
Egy miskolci csatornában találtak rá a védett növényre
Forrás: FB

A miskolci és környékbeli természetbarátok számára ez a felfedezés igazi öröm, hiszen nem mindennap látható ilyen ritka növény egy városi környezetben. A gímnyelvű fodorka jelenléte nemcsak botanikai különlegesség, hanem azt is jelzi, hogy a megfelelő mikroklíma még egy kanális falán is képes otthont nyújtani számára. A rendkívüli felfedezést egy miskolci facebook csoportban osztotta meg egy csoporttag, sokak örömére.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

