Közlekedésbiztonság

3 órája

Felrajzolták (volna): Nézz körül!

Piktogramokat terveznek felfesteni több miskolci járdára, a zebrákhoz. A cél: a gyalogosok közlekedésbiztonságának javítása. A jelszó: Nézz körül!

Boon.hu

Már pénteken délelőtt felkerült volna a friss festés az Ady-hídnál, a Szinvapark épülete sarkán lévő gyalogátkelőhöz. Ám a festék lehet vízálló – a festés maga nem az; a reggeli esőzés elmosta az akciót. A kapcsolódó sajtótájékoztatót mindazonáltal megtartották a Városházán a „Nézz körül!” szlogenre épülő közlekedésbiztonsági kampányról.

nézz körül
Nézz körül - közlekedésbiztonsági kampány indult Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Nézz körül, ajánlják a gyalogosoknak

Csuklyában, lehajtott fejjel a zebrákon, a járdákon közlekedő gyalogosok, főleg fiatalok, akik nemigen ügyelnek a környezetükre, saját biztonságukra sem, a fülükben fülhallgató, a kezükben mobiltelefon... Ilyen személyes utcai tapasztalataikról számoltak be többen a rendezvénysorozat miskolci állomásán felszólaló szakemberek és illetékesek közül. Az első beszédet a Polgármesteri Hivatal aulájában tartott eseményen Tóth Szántai József polgármester mondta. Arról beszélt, „gyalogosként is felelősségünk van a közlekedésben”, és ennek folyományaként az utcán járva „sem szabad kizárni a külvilágot”. Jelezte, az elmúlt időszakban számos intézkedést tett a városi önkormányzat a települési közlekedésbiztonság javítása érdekében. Például most csatlakozott a Közlekedéstudományi Intézet és a Volán társaság közös kampányához, amelyben több nagyvárosban is – az országban másodikként a borsodi megyeszékhelyen – olyan piktogramokat terveznek kihelyezni frekventált közterületekre, amik három kis festett jelzéssel

  • mobiltelefon,
  • fülhallgató
  • és felkiáltójel

igyekeznek ráirányítani a járókelők figyelmét: „Nézz körül!” Ez is a kampány címe.

A boon.hu is már több efféle akcióról beszámolt korábban, a megye különféle településeiről, példaként csak Bőcsöt, Edelényt vagy Sátoraljaújhelyet említjük.

Újhelyen például így nézett ki, amit nyáron odapingáltak
Forrás: satoraljaujhely.hu

Az út kezelőjének is felelőssége van

Mint a városházi beszédekben elhangzott, a legfőbb üzenet a közlekedők számára, hogy „a forgalomra figyeljenek”. Kovács Kornél, a Közlekedési Minisztérium főosztályvezetője, úgy fogalmazott: „Ha nem figyelünk egymásra, nem tudjuk betartani a szabályokat, és akkor nem működhet a bizalmi elv.” Utalt egyúttal a kressz jelenleg folyó felülvizsgálati folyamatára. „Hová tűnt belőlünk az életösztön? – tette fel ezután a költői kérdést Berzai Zsolt, az ORFK osztályvezetője, s a mai gyerekek közterületi viselkedésmintáira emlékeztetve úgy folytatta: – Hogy éli túl egy napját?... A közlekedésbiztonság nem pusztán a rendőrség ügye. Társadalmi ügy.” Tukacs László vezérigazgató a Volán Egyesülés részéről a fentieket azzal egészítette ki, véleménye szerint a közlekedési kultúra terjesztését már óvodás kortól fontos elkezdeni. A MÁV csoport képviseletében Kormányos László vezérigazgató pedig úgy folytatta: cégük saját „Érj haza!” kampányukat szeretnék társítani a most induló akciósorozattal. A miskolci tömegközlekedési vállalat, az MVK Zrt. is csatlakozott, amelyet Gadnai-Bodnár Éva vezérigazgató képviselt a pénteki eseményen. Végül Berta Tamás, a Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet (KTI)  közlekedésbiztonsági igazgatóhelyettese arról értekezett, „Ahol tömegek jelennek meg, az út, a terület kezelőjének is felelőssége van.”

Nézz körül! közlekedésbiztonsági rendezvény a városházán

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az elhangzott ígéret szerint amit nem sikerült elvégezni pénteken reggel, azt hamarosan pótolják az Ady-hídi zebránál, és várhatóan még több másik miskolci gyalogátkelőhelynél is.

 

