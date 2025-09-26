Felrajzolták (volna): Nézz körül!

Már pénteken délelőtt felkerült volna a friss festés az Ady-hídnál, a Szinvapark épülete sarkán lévő gyalogátkelőhöz. Ám a festék lehet vízálló – a festés maga nem az; a reggeli esőzés elmosta az akciót. A kapcsolódó sajtótájékoztatót mindazonáltal megtartották a Városházán a „Nézz körül!” szlogenre épülő közlekedésbiztonsági kampányról.

Nézz körül - közlekedésbiztonsági kampány indult Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Nézz körül, ajánlják a gyalogosoknak

Csuklyában, lehajtott fejjel a zebrákon, a járdákon közlekedő gyalogosok, főleg fiatalok, akik nemigen ügyelnek a környezetükre, saját biztonságukra sem, a fülükben fülhallgató, a kezükben mobiltelefon... Ilyen személyes utcai tapasztalataikról számoltak be többen a rendezvénysorozat miskolci állomásán felszólaló szakemberek és illetékesek közül. Az első beszédet a Polgármesteri Hivatal aulájában tartott eseményen Tóth Szántai József polgármester mondta. Arról beszélt, „gyalogosként is felelősségünk van a közlekedésben”, és ennek folyományaként az utcán járva „sem szabad kizárni a külvilágot”. Jelezte, az elmúlt időszakban számos intézkedést tett a városi önkormányzat a települési közlekedésbiztonság javítása érdekében. Például most csatlakozott a Közlekedéstudományi Intézet és a Volán társaság közös kampányához, amelyben több nagyvárosban is – az országban másodikként a borsodi megyeszékhelyen – olyan piktogramokat terveznek kihelyezni frekventált közterületekre, amik három kis festett jelzéssel

mobiltelefon,

fülhallgató

és felkiáltójel

igyekeznek ráirányítani a járókelők figyelmét: „Nézz körül!” Ez is a kampány címe.