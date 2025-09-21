Két borsodi híresség is csatlakozott az illusztris Digitális Polgári Körhöz – itt vannak a részletek!

Továbbá csatlakozott Szörényi Levente és Rátóti Zoltán, akik szintén ismert közéleti szereplők. A társaság tagjai azt vállalták, hogy a digitalizáció lehetőségeit és kihívásait a társadalom különböző területein vizsgálják, legyen szó oktatásról, kultúráról, sportéletről vagy gazdaságról.

A mesterséges intelligencia, a digitalizáció és az innováció korunk egyik mozgatórugója. Hatásuk túlnyúlik a technológiai szférán: átszövi az igazgatási, orvosi, művészeti és sportéletet is

– fogalmazott Vigh László a közösségi oldalán.

Nemcsák Károly Vágási Ferije is érdeklődött a digitalizáció iránt

A Digitális Polgári Körök sorában az Innovatív Zala kiemelkedik, mert a borsodi kötődésű tagok szerepvállalása új színt visz a kezdeményezésbe. Nemcsák Károly és Horváth Zita részvétele különösen fontos a helyi közönség számára, hiszen példájuk azt üzeni: a digitalizáció és innováció nem csupán a technológiai szakemberek, hanem az oktatási, művészeti és kulturális élet számára is lehetőség. Nemcsák Károly formálta meg annak idején Vágási Feri szerepét a Szomszédok című teleregényben. Sokak kedvenc karaktere éveken át ismerkedett és fejlődött a számítógépekkel, ami annyira a nézők szívéhez nőtt, hogy a mai napig idézik őt és néhány mondata szállóigévé vált.



A kezdeményezés egyben része a kormány szélesebb digitális stratégiájának. Orbán Viktor májusban a digitális harcosokat nevezte a következő választás „csodafegyverének”, majd Tusványoson a Digitális Polgári Körök elindításáról beszélt. Ezt követte a Harcosok órája interjúsorozat, valamint a szeptember elején bejelentett közvetlen csetcsatorna, amely a digitális kommunikációt hivatott erősíteni.