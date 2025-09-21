szeptember 21., vasárnap

Meglepetés

6 órája

Két borsodi híresség is csatlakozott az illusztris Digitális Polgári Körhöz – itt vannak a részletek!

Címkék#digitális#Nemcsák Károly#Prof Dr Horváth Zita#polgári kör#Orbán Viktor

A digitális innováció most már a közéletben is teret kap. Nemcsák Károly és Horváth Zita is borsodi kötődésűek, most mindketten tagjai lettek a válogatott DPK high tech csapatnak.

Boon.hu
Két borsodi híresség is csatlakozott az illusztris Digitális Polgári Körhöz – itt vannak a részletek!

Egyre duzzadnak a digitális polgári körök taglétszámai országszerte

Forrás: ats.org/illusztráció

Zalaegerszeg ad otthont az új digitális kezdeményezésnek: az Innovatív Zala – Digitális – High Tech Magyarországért Polgári Kör (DPK) megalakulását Vigh László, a város fideszes országgyűlési képviselője vezette. A kör célja, hogy a digitalizáció és az innováció társadalmi hatásait vitassa meg a politikai, gazdasági és kulturális élet szereplőivel, utóbbit képviseli többek között a borsodi származású színművész és színházigazgató, Nemcsák Károly.
 

nemcsák károly
A borsodi kötődésű Nemcsák Károly is csatlakozott az illusztris társasághoz Forrás: Facebook

A tagok listája igazán impozáns:

  • Palkovics László, korábbi technológiai és ipari miniszter,
  • Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos, valamint
  • a borsodi kötődésű Nemcsák Károly és Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora is a kezdeményezés mellé állt.

Továbbá csatlakozott Szörényi Levente és Rátóti Zoltán, akik szintén ismert közéleti szereplők. A társaság tagjai azt vállalták, hogy a digitalizáció lehetőségeit és kihívásait a társadalom különböző területein vizsgálják, legyen szó oktatásról, kultúráról, sportéletről vagy gazdaságról.

A mesterséges intelligencia, a digitalizáció és az innováció korunk egyik mozgatórugója. Hatásuk túlnyúlik a technológiai szférán: átszövi az igazgatási, orvosi, művészeti és sportéletet is 

– fogalmazott Vigh László a közösségi oldalán.

Nemcsák Károly Vágási Ferije is érdeklődött a digitalizáció iránt

A Digitális Polgári Körök sorában az Innovatív Zala kiemelkedik, mert a borsodi kötődésű tagok szerepvállalása új színt visz a kezdeményezésbe. Nemcsák Károly és Horváth Zita részvétele különösen fontos a helyi közönség számára, hiszen példájuk azt üzeni: a digitalizáció és innováció nem csupán a technológiai szakemberek, hanem az oktatási, művészeti és kulturális élet számára is lehetőség. Nemcsák Károly formálta meg annak idején Vágási  Feri szerepét a Szomszédok című teleregényben. Sokak kedvenc karaktere éveken át ismerkedett és fejlődött a számítógépekkel, ami annyira a nézők szívéhez nőtt, hogy a mai napig idézik őt és néhány mondata szállóigévé vált. 

A kezdeményezés egyben része a kormány szélesebb digitális stratégiájának. Orbán Viktor májusban a digitális harcosokat nevezte a következő választás „csodafegyverének”, majd Tusványoson a Digitális Polgári Körök elindításáról beszélt. Ezt követte a Harcosok órája interjúsorozat, valamint a szeptember elején bejelentett közvetlen csetcsatorna, amely a digitális kommunikációt hivatott erősíteni.

Erős üzenet Borsodnak

A Budapesten és vidéken szerveződő Digitális Polgári Körök így egyszerre biztosítanak fórumot az innovációról szóló vitáknak, és teret a kulturális, sport- és közéleti szereplők számára, hogy a digitális társadalom kihívásairól és lehetőségeiről beszéljenek. Nemcsák Károly és Horváth Zita részvétele pedig erős üzenet a borsodi közönségnek: a digitalizáció mindenkit érint, és a kultúra, a közélet és az innováció kéz a kézben haladhat.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

