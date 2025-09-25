Nagy István: A vidéknek jövőkép kell! - képek, videó

Az Alsódobsza és Abaújszántó között, Pere közelében található Süveges tanya területén valósult meg a mostanra elkészült beruházás, aminek látványos eredménye egy új sertésistálló. A létesítményt Nagy István agrárminiszter avatta fel csütörtökön ünnepélyes körülmények között.

Nagy István agrárminiszter avatta fel az üzemet

Fotó: Vajda János

Nagy István: Ebből kell csodát csinálnunk

A sertéstelepi épület a Bárczay János Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium bemutatóüzeme lesz. Egy milliárdos program egyik elemeként készült el, 300 millió forintos beruházás keretében – hangzott el a rendezvényen.

Az iskolafenntartó Északi Agrárszakképzési Centrumnak korábban nem voltak bemutatóüzemei. Ezek létrehozása, fejlesztése egy 2020-ban elindult, az agrárképzés megújítására, koncentrációjára irányuló kormányzati programban szerepel – derült ki a miniszteri ismertetőből.

– Végtelenül fontos, hogy együtt haladunk azon az úton, amelyen a magyar mezőgazdaságot a 21. századba visszük; a mostani beruházás is egy állomás ezen az úton – fogalmazott Nagy István. Utalt rá, hogy a kormányzati célkitűzés arra irányul, „hazánk élelmiszerbiztonsága soha egy pillanatra se szenvedhessen csorbát”. Fontosnak nevezte, hogy az elérhető legmodernebb technológiát a megfelelő szaktudással lehessen alkalmazni az agráriumban. Kulcskérdésnek nevezte az eddiginél gyakorlatorientáltabb tudás megteremtését. – Ebben segíthetnek az ilyen bemutatóüzemek. A fiatalok megértették ezeket a változásokat. Bizony, mi mindebben hátrányból indulunk. Teljesen újra kell rendezni mindent, ami óriási nehézséget okoz. Akik ma dolgoznak a mezőgazdaságban, azoknak a képzettsége elkeserítő. Ebből kell nekünk csodát csinálnunk. Azért, hogy helyben tarthassuk a fiatalokat. Hogy a vidéknek legyen jövőképe. Ezen a módon fantasztikus 21. századi megújulás érhető el. 2030-ra Európa dobogós helyére kerül a magyar agrár- és élelmiszeripar.

Az Északi Agrárszakképzési Centrum (ÉASZC) VP1-1.2.1-23 „Bemutató üzemek támogatása” című pályázati felhívásra benyújtott 3484405196 azonosítószámú projektjének célja, hogy az ÉASZC intézményeit érintő fejlesztésekkel összefüggő bemutató üzemi programok megszervezésével hozzájáruljon a térségek agrárgazdasági szereplőinek tudásgyarapításához, négy megyében összesen öt helyszínen. Egyik megvalósítási helyszín: Északi ASzC Bárczay János Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Fizikai megvalósítás helyszíne: 3853 Pere, külterület, 020 helyrajzi szám Tervezett fejlesztés és becsült költsége: épületfelújítás bruttó 211 099 269 Ft

sertésistálló felújítása és technológia beépítése bruttó 68 942 501 Ft

összesen bruttó 280 041 770 Ft

Nem csak technika, szemléletváltás is

A rendezvényen jelen volt Bagdán Boglárka, az Agrárminisztérium duális agrárszakképzés fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa, továbbá Vislóczki Zoltán, az ÉAKC kancellárja, valamint Taskó József megyei agrárkamarai elnök. Az avatóünnepségen elhangzott beszédében Hollóné Baskó Nikoletta, a Bárczay János Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója mérföldkőnek nevezte a beruházást, mondván, „nem csak az oktatás színvonalát fogja emelni a bemutatóüzem, de a környék mezőgazdasági termelését is szolgálja”. Úgy fogalmazott: a mezőgazdaság jövője a fiatalok kezében van. Ehhez csatlakozott az Északi Agrárszakképzési Centrum vezetése részéről Lévai Imre főigazgató, aki arról beszélt, jelen beruházás „nem csak technikai előrelépést, de szemléletváltást is jelent”.