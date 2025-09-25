szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

12°
+19
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

30 perce

Nagy István: A vidéknek jövőkép kell! - képek, videó

Címkék#boon video#Pere#bemutatóüzem#Északi Agrárszakképzési Centrum#Abaújszántó#beruházás#mezőgazdaság#agrárszakképzés#Nagy István agrárminiszter#Nagy István

Az abaújszántói Bárczay János Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium új bemutatóüzemét avatták fel Perénél. A sertéstelepnél tartott ünnepségen Nagy István agrárminiszter is részt vett.

Boon.hu

Az Alsódobsza és Abaújszántó között, Pere közelében található Süveges tanya területén valósult meg a mostanra elkészült beruházás, aminek látványos eredménye egy új sertésistálló. A létesítményt Nagy István agrárminiszter avatta fel csütörtökön ünnepélyes körülmények között.

nagy istván
Nagy István agrárminiszter avatta fel az üzemet 
Fotó: Vajda János

Nagy István: Ebből kell csodát csinálnunk

A sertéstelepi épület a Bárczay János Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium bemutatóüzeme lesz. Egy milliárdos program egyik elemeként készült el, 300 millió forintos beruházás keretében – hangzott el a rendezvényen. 

Az iskolafenntartó Északi Agrárszakképzési Centrumnak korábban nem voltak bemutatóüzemei. Ezek létrehozása, fejlesztése egy 2020-ban elindult, az agrárképzés megújítására, koncentrációjára irányuló kormányzati programban szerepel – derült ki a miniszteri ismertetőből.

– Végtelenül fontos, hogy együtt haladunk azon az úton, amelyen a magyar mezőgazdaságot a 21. századba visszük; a mostani beruházás is egy állomás ezen az úton – fogalmazott Nagy István. Utalt rá, hogy a kormányzati célkitűzés arra irányul, „hazánk élelmiszerbiztonsága soha egy pillanatra se szenvedhessen csorbát”. Fontosnak nevezte, hogy az elérhető legmodernebb technológiát a megfelelő szaktudással lehessen alkalmazni az agráriumban. Kulcskérdésnek nevezte az eddiginél gyakorlatorientáltabb tudás megteremtését. – Ebben segíthetnek az ilyen bemutatóüzemek. A fiatalok megértették ezeket a változásokat. Bizony, mi mindebben hátrányból indulunk. Teljesen újra kell rendezni mindent, ami óriási nehézséget okoz. Akik ma dolgoznak a mezőgazdaságban, azoknak a képzettsége elkeserítő. Ebből kell nekünk csodát csinálnunk. Azért, hogy helyben tarthassuk a fiatalokat. Hogy a vidéknek legyen jövőképe. Ezen a módon fantasztikus 21. századi megújulás érhető el. 2030-ra Európa dobogós helyére kerül a magyar agrár- és élelmiszeripar.

Az Északi Agrárszakképzési Centrum (ÉASZC) VP1-1.2.1-23 „Bemutató üzemek támogatása” című pályázati felhívásra benyújtott 3484405196 azonosítószámú projektjének célja, hogy az ÉASZC intézményeit érintő fejlesztésekkel összefüggő bemutató üzemi programok megszervezésével hozzájáruljon a térségek agrárgazdasági szereplőinek tudásgyarapításához, négy megyében összesen öt helyszínen.

Egyik megvalósítási helyszín: Északi ASzC Bárczay János Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Fizikai megvalósítás helyszíne: 3853 Pere, külterület, 020 helyrajzi szám

Tervezett fejlesztés és becsült költsége:

  • épületfelújítás    bruttó    211 099 269 Ft
  • sertésistálló felújítása és technológia beépítése    bruttó 68 942 501 Ft
  • összesen bruttó    280 041 770 Ft

Nem csak technika, szemléletváltás is

A rendezvényen jelen volt Bagdán Boglárka, az Agrárminisztérium duális agrárszakképzés fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa, továbbá Vislóczki Zoltán, az ÉAKC kancellárja, valamint Taskó József megyei agrárkamarai elnök. Az avatóünnepségen elhangzott beszédében Hollóné Baskó Nikoletta, a Bárczay János Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója mérföldkőnek nevezte a beruházást, mondván, „nem csak az oktatás színvonalát fogja emelni a bemutatóüzem, de a környék mezőgazdasági termelését is szolgálja”. Úgy fogalmazott: a mezőgazdaság jövője a fiatalok kezében van. Ehhez csatlakozott az Északi Agrárszakképzési Centrum vezetése részéről Lévai Imre főigazgató, aki arról beszélt, jelen beruházás „nem csak technikai előrelépést, de szemléletváltást is jelent”.

– A jövő agrárszakembereit ma kell felkészíteni. A jövő mezőgazdasága a mai iskoláiban kezdődik. Az állattartás sok kihívással néz szembe, de meghatározó ágazat napjainkban is. Az agrárszakképzés stratégiai befektetés a jövőbe.

Hasonlóképp vélte a szintén felszólaló abaújszántói polgármester is. Sáfián Ádám is úgy látta: a most átadott beruházás az egész térség fejlődését szolgálja.

Sertésistálló átadása Perén

Fotók: Vajda János

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Nagy István egy fél évvel ezelőtt (Andocson) rögzített beszédében az alábbiakról beszélt:

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu