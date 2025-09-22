1 órája
Óriási építkezés Sajókeresztúrnál: új beruházás készül a 26-os főút mellett! - fotókkal
Daruk, munkagépek és titokzatos építkezés a 26-os főút mellett. Hónapok óta találgatják az arra járók, mi épül Sajókeresztúr külterületén. Most kiderült, hogy az MVM építkezik a területen.
Az elmúlt hónapokban látványos munkálatok kezdődtek Sajókeresztúr külterületén, közvetlenül a 26-os főút mellett. Először csak tereprendezés, majd daruk és nehézgépek jelentek meg a helyszínen. Az arra járók régóta találgatják, mi épülhet ekkora erőkkel a 26-os főút mentén. Megkerestük az MVM-et, ahol elárulták, hogy egy 132/22 kilovoltos transzformátor-alállomás épül, ami az MVM egyik kiemelt beruházása a térségben.
Ezért van szükség a beruházásra az MVM szerint
Az MVM Émász Áramhálózati Kft. szerint Miskolc és térsége az utóbbi években óriási fejlődésen ment keresztül, amelynek következtében drasztikusan nőtt az energiaigény. A meglévő transzformátor-alállomások már a terhelhetőségük határán dolgoznak, ezért döntöttek úgy, hogy új létesítményt hoznak létre Sajókeresztúr mellett.
Az új alállomás nemcsak a kapacitásbővítésről szól, hanem az ellátásbiztonság növeléséről is. Csökkenti a szomszédos állomások terhelését, mérsékli a hálózati veszteséget és javítja a szolgáltatás stabilitását
– emelte ki az MVM válaszában.
MVM Expert építkezés SajókeresztúrnálFotók: Takács József
Látványos szakaszába ért az építkezés a 26-os főút mellett
A projektet az MVM XPert Zrt. valósítja meg, amely az MVM Csoport műszaki kivitelező cége. Ők felelnek Magyarországon a nagyfeszültségű távvezetékek és transzformátor-alállomások építéséért, karbantartásáért és bővítéséért. Az építkezés már látványos szakaszába ért, a daruk megjelenése azt jelzi, hogy a projekt komoly tempóban halad.
Mikor készül el?
Az MVM tervei szerint az új alállomás bekapcsolásának időpontja 2026 januárja. Ez azt jelenti, hogy néhány hónapon belül Miskolc térsége egy még megbízhatóbb áramszolgáltatásra és nagyobb kapacitású hálózatra számíthat, amely hosszú távon az ipari és lakossági fogyasztók érdekeit is szolgálja.
Az egykori BÉM területe egyre rendezettebbé válik. A Sajókeresztúri Ipar Parkban a cégek mellett tavaly átadtak egy konténer-lakóparkot, hamarosan átadják a transzformátor-alállomást, így a térség egykor nagy forgalmú iparterülete lassan újra életre kel.
Ahol egykor a BÉM állt, ma a jövő épül – Konténerlakások, amik lepipálják a paneleket! (fotók, videó)
A napokban egy hasonló alállomást adtak át Szikszón, erről alábbi cikkünkben olvashat.
Ahol van elég energia: Tizenegymilliárdos beruházás Szikszón