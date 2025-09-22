Óriási építkezés Sajókeresztúrnál: új beruházás készül a 26-os főút mellett! - fotókkal

Az elmúlt hónapokban látványos munkálatok kezdődtek Sajókeresztúr külterületén, közvetlenül a 26-os főút mellett. Először csak tereprendezés, majd daruk és nehézgépek jelentek meg a helyszínen. Az arra járók régóta találgatják, mi épülhet ekkora erőkkel a 26-os főút mentén. Megkerestük az MVM-et, ahol elárulták, hogy egy 132/22 kilovoltos transzformátor-alállomás épül, ami az MVM egyik kiemelt beruházása a térségben.

Megtudtuk, mit épít az MVM a 26-os főút mentén, Sajókeresztúrnál

Fotó: Takács Joci

Ezért van szükség a beruházásra az MVM szerint

Az MVM Émász Áramhálózati Kft. szerint Miskolc és térsége az utóbbi években óriási fejlődésen ment keresztül, amelynek következtében drasztikusan nőtt az energiaigény. A meglévő transzformátor-alállomások már a terhelhetőségük határán dolgoznak, ezért döntöttek úgy, hogy új létesítményt hoznak létre Sajókeresztúr mellett.

Az új alállomás nemcsak a kapacitásbővítésről szól, hanem az ellátásbiztonság növeléséről is. Csökkenti a szomszédos állomások terhelését, mérsékli a hálózati veszteséget és javítja a szolgáltatás stabilitását

– emelte ki az MVM válaszában.