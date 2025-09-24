szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

16°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

3 órája

Együtt ünnepelték a Kulturális Örökség Napjait Mezőkövesden is

Címkék#Mezőkövesd#Kulturális örökség napjai#Hajdu Ráfis János

Mezőkövesd is érdekes programokkal várta az érdeklődőket. A város múzeumai is csatlakoztak az országos programhoz a Kulturális Örökség Napjai keretében.

Boon.hu
Együtt ünnepelték a Kulturális Örökség Napjait Mezőkövesden is

Mezőkövesd múzeumai is csatlakoztak a programhoz

Forrás: http://mezokovesd.hu/

Szeptember 20-án és 21-én rendezték meg a két napos eseményt Mezőkövesden.
Szombaton három alkalommal is épületbejárást tartottak a Matyó Múzeumban. Olyan helységekbe tekinthettek be az érdeklődők, amelyek egyébként zárva vannak a nagyközönség előtt. 
Vasárnap délután pedig mintaíró workshopot rendeztek.

Mezőkövesd múzeumai is csatlakoztak a programhoz
Mezőkövesd múzeumai is csatlakoztak a programhoz
Forrás: http://mezokovesd.hu/

A Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeumban

Szombaton lokomobilok irányításával, vasárnap pedig tárlatvezetéssel várták az érkezőket. A gépmúzeumban olyan tematikus kiállításokat lehetett megtekinteni, amelyek középpontjában a hazai mezőgazdasági gépgyártás mintapéldányai álltak.

A Takács István Gyűjteményben

Tárlatvezetéssel egybekötött bemutató keretében az érdeklődők megismerkedhettek a folyamatosan megújuló gyűjtemény alkotásaival. A látogatók különleges ritkaságokat és a közelmúltban felfedezett értékeket is megtekinthettek - írja a mezokovesd.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu