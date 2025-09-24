Együtt ünnepelték a Kulturális Örökség Napjait Mezőkövesden is

A Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeumban

Szombaton lokomobilok irányításával, vasárnap pedig tárlatvezetéssel várták az érkezőket. A gépmúzeumban olyan tematikus kiállításokat lehetett megtekinteni, amelyek középpontjában a hazai mezőgazdasági gépgyártás mintapéldányai álltak.

A Takács István Gyűjteményben

Tárlatvezetéssel egybekötött bemutató keretében az érdeklődők megismerkedhettek a folyamatosan megújuló gyűjtemény alkotásaival. A látogatók különleges ritkaságokat és a közelmúltban felfedezett értékeket is megtekinthettek - írja a mezokovesd.hu