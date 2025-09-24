3 órája
Együtt ünnepelték a Kulturális Örökség Napjait Mezőkövesden is
Mezőkövesd is érdekes programokkal várta az érdeklődőket. A város múzeumai is csatlakoztak az országos programhoz a Kulturális Örökség Napjai keretében.
Mezőkövesd múzeumai is csatlakoztak a programhoz
Forrás: http://mezokovesd.hu/
Szeptember 20-án és 21-én rendezték meg a két napos eseményt Mezőkövesden.
Szombaton három alkalommal is épületbejárást tartottak a Matyó Múzeumban. Olyan helységekbe tekinthettek be az érdeklődők, amelyek egyébként zárva vannak a nagyközönség előtt.
Vasárnap délután pedig mintaíró workshopot rendeztek.
A Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeumban
Szombaton lokomobilok irányításával, vasárnap pedig tárlatvezetéssel várták az érkezőket. A gépmúzeumban olyan tematikus kiállításokat lehetett megtekinteni, amelyek középpontjában a hazai mezőgazdasági gépgyártás mintapéldányai álltak.
A Takács István Gyűjteményben
Tárlatvezetéssel egybekötött bemutató keretében az érdeklődők megismerkedhettek a folyamatosan megújuló gyűjtemény alkotásaival. A látogatók különleges ritkaságokat és a közelmúltban felfedezett értékeket is megtekinthettek - írja a mezokovesd.hu
Így néz ki, amikor elsőként érsz ki oda, ahol 2000 négyzetméteren lángol az épület – soha nem látott fotók a borsodi helyszínről!