szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

16°
+23
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Útinform

2 órája

Mutatjuk, merre indulj el péntek reggel Miskolcon

Címkék#útinform#miskolci piknik#munkálatok#Miskolc

Ne megszokásból indulj el péntek reggel Miskolc útjain!

Mutatjuk, merre indulj el péntek reggel Miskolcon

Útfelújítási munkálatok zajlanak Miskolcon

Forrás: VG

Fotó: VG

· Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték csere. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

· Útlezárások a Miskolci PIKNIK alatt: a Szemere utca és az Arany János utca kereszteződése a Mancs térnél teljes szélességében le van zárva. A rendezvény ideje alatt a Kazinczy u., Régiposta u., és a Széchenyi utca közötti szakasza is teljes szélességében zárva van.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Egyéb munkálatok Miskolcon

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Alkotmány u., Ady Endre u., Balassi u., Bartók B. u., Baráthegyalja u., Bánki D. u., Bezerédi u., Boldog u., Csehov u., Dália u., Denevér u., Dózsa György u., Előhegy u., Fonoda u., Fonoda u.–Szinva u. kereszteződés, Gépész u., Görömbölyi u., Hideg sor–Mendikás dűlő kereszteződés, Illyés Gy. u., Isaszeg u., Izsó Miklós u., Jósva u., Klapka u.–Hajós u. kereszteződés, Klapka Gy. u. – Coop boltnál, Lehár F. u., Lonovics u., Majláth István u., Nándorfehérvári u., Salétrom u.–Bercsényi u. kereszteződés, Széchenyi u. – Centrum, térköves járda, Templom u., Temetőalja u., Temesvári u.

A munkavégzések ideje alatt arra kérjük a közlekedőket, hogy:

· figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,

· tartsák be a sebességkorlátozásokat,

· és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információnk.

A boon.hu balesetmentes közlekedést kíván minden közlekedőnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu