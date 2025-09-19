Mutatjuk, merre indulj el péntek reggel Miskolcon

· Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték csere. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

· Útlezárások a Miskolci PIKNIK alatt: a Szemere utca és az Arany János utca kereszteződése a Mancs térnél teljes szélességében le van zárva. A rendezvény ideje alatt a Kazinczy u., Régiposta u., és a Széchenyi utca közötti szakasza is teljes szélességében zárva van.

Egyéb munkálatok Miskolcon

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Alkotmány u., Ady Endre u., Balassi u., Bartók B. u., Baráthegyalja u., Bánki D. u., Bezerédi u., Boldog u., Csehov u., Dália u., Denevér u., Dózsa György u., Előhegy u., Fonoda u., Fonoda u.–Szinva u. kereszteződés, Gépész u., Görömbölyi u., Hideg sor–Mendikás dűlő kereszteződés, Illyés Gy. u., Isaszeg u., Izsó Miklós u., Jósva u., Klapka u.–Hajós u. kereszteződés, Klapka Gy. u. – Coop boltnál, Lehár F. u., Lonovics u., Majláth István u., Nándorfehérvári u., Salétrom u.–Bercsényi u. kereszteződés, Széchenyi u. – Centrum, térköves járda, Templom u., Temetőalja u., Temesvári u.