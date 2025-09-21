szeptember 21., vasárnap

Nem csupán a rockrajongóknak! Vibráló gyertyafényben tapasztalhatod meg az év egyik legkülönlegesebb koncertjét a MÜHA színpadán.

Boon.hu
Felejthetetlen koncertélmény Miskolcon, amit nem hagyhatsz ki!

Elképesztő atmoszférája és energiája van a gyertyafényes koncertnek - októberben a MÜHA színpadán lesz ilyen

Forrás: Fever/illusztráció

Ha szereted a rockzenét, és vonzanak a különleges, egyedi hangulatú koncertek, akkor októberben Miskolcon egy olyan est vár rád, amelyre még hosszú ideig emlékezni fogsz. A Művészetek Háza (MÜHA) falai között ugyanis életre kelnek a világ legnagyobb rockslágerei, méghozzá teljesen új köntösben: vonósnégyes előadásában, több száz gyertya meghitt fényében.
 

MÜHA
A Queen dalai is felcsendülnek a gyertyák fényében a MÜHA színpadán Forrás: MÜHA

Képzeld el, ahogy a Queen örökzöldjei, a Metallica vagy a Nirvana ikonikus dallamai szólalnak meg akusztikus, kamarazenei feldolgozásban a MÜHA színpadán. A gyertyák vibráló fénye nemcsak varázslatos hangulatot teremt, hanem különleges közelségbe hozza a zenét – mintha a dallamok körülölelnének. Ez az este sokkal több, mint egy koncert: érzelmi utazás a rock történetén át, ahol a nosztalgia, a szenvedély és a zenei élmény összeolvad.

A MÜHA az év egyik legkülönlegesebb koncertélményét kínálja

Az október 10-én megrendezésre kerülő műsorban helyet kapnak olyan legendás zenekarok dalai, mint a:

  • Guns N’ Roses,
  • Aerosmith,
  • Led Zeppelin,
  • Pink Floyd,
  • Deep Purple vagy éppen
  • Bon Jovi.

Ez a válogatás nem csupán a rockrajongóknak szól, hanem mindenkinek, aki nyitott egy különleges, újfajta zenei élményre. A vonósnégyes érzékeny, mégis erőteljes előadása megmutatja, hogy a rock klasszikusai mennyire időtlenek – függetlenül attól, hogy elektromos gitáron vagy vonós hangszereken csendülnek fel.
A koncert helyszíne méltó keretet ad ennek az intim, mégis grandiózus élménynek. A gyertyafény, az akusztikus hangzás és a rock energiája együtt olyan atmoszférát teremt, amit ritkán tapasztalhatunk a MÜHA falai között.
Ha szereted a felejthetetlen koncertélményeket, és nem akarsz lemaradni az ősz egyik legkülönlegesebb programjáról, mindenképpen foglald le időben a jegyed! Ez az este garantáltan a szívedbe vési magát – mert a rock örök, és most új fényben ragyog fel előtted.

Ha már koncertélmény, a közelmúltban megkerestük a Kossuth-díjas művész kommunikációs csapatát, hogy érdeklődjünk Demjén Ferenc aktuális hogylétéről és természetesen arra is kíváncsiak voltunk, hogy mikor állhat újra színpadra balesetét követően mindannyiunk kedvence. 

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

