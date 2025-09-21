Felejthetetlen koncertélmény Miskolcon, amit nem hagyhatsz ki!

Ha szereted a rockzenét, és vonzanak a különleges, egyedi hangulatú koncertek, akkor októberben Miskolcon egy olyan est vár rád, amelyre még hosszú ideig emlékezni fogsz. A Művészetek Háza (MÜHA) falai között ugyanis életre kelnek a világ legnagyobb rockslágerei, méghozzá teljesen új köntösben: vonósnégyes előadásában, több száz gyertya meghitt fényében.



A Queen dalai is felcsendülnek a gyertyák fényében a MÜHA színpadán Forrás: MÜHA

Képzeld el, ahogy a Queen örökzöldjei, a Metallica vagy a Nirvana ikonikus dallamai szólalnak meg akusztikus, kamarazenei feldolgozásban a MÜHA színpadán. A gyertyák vibráló fénye nemcsak varázslatos hangulatot teremt, hanem különleges közelségbe hozza a zenét – mintha a dallamok körülölelnének. Ez az este sokkal több, mint egy koncert: érzelmi utazás a rock történetén át, ahol a nosztalgia, a szenvedély és a zenei élmény összeolvad.