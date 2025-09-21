6 órája
A Bükkből szerezték, a gerincét is kíméletlenül belevágták! - képekkel
Nem akármilyen ínyencséggel álltak elő látványkonyhájuk bemutatóján az Il Baffo szakácsai a Miskolci Piknik gasztro-programjában. Az mutatták végig nézőiknek a Hősök terén, hogyan kell muflongerincet készíteni.
A muflongerinccel több nehézség is van, hogy csak egyet említsünk: nehéz beszerezni... Nyilván ezért nem került a miskolci családok ebédlőasztalára jellemzően vasárnap délben – annál inkább odakerült az Il Baffo gasztronómiai bemutatójának pultjára a Miskolci Pikniken.
„Muflongerincet se mindennap eszik az ember”
„Igazi bükki ételként” utaltak arra a közreműködők, mi készül ezúttal az érdeklődő közönség előtt végzett látványfőzés alkalmával a Hősök terén. Nem derült ki, honnan kerített hozzá alapanyagot a miskolci étterem stábja, de azt érzékeltették, ha már meg is van a muflongerinc, nem könnyű vele a sütés-főzés. Az Avalon-irodaházban működő vendéglátóhely séfje, Végvári Ádám és kollégája, Kassai István ezzel együtt alig több mint 30 perc leforgása alatt elkészítette, mindenki szeme láttára, az egzotikus fogyasztanivalót.
A szombati hasonló programhoz illeszkedően ezúttal is Jókuti István műsorvezető által moderált bemutató nyitányaként elhangzott, előszuvidálásra is szükség volt – itt azért biztos jópáran forgatták a fejüket a hallgatóságból: mire?! –, aztán szó volt az összetevők pirításáról, grillezett bébirépáról, paradicsomos babraguról, „az egész tetejébe kerülő vargányáról”. De mielőtt a félórás sütés-főzés eredményére térnénk, a színpadi szereplők megbeszélték, igyekeztek szezonális, illetve a környéken fellelhető alapanyagokat használni. Valamint úgynevezett thermomixet, ami még nem általános ismert konyhai segédeszköz: egyszerre vág és főz, és megkönnyíti a szakács dolgát.
Éhesek vagytok? – kérdezte Rácz Jenő –, ki szereti a bundáskenyeret?
Mindeközben a két gasztronómiai szakember, műsorvezetői kérdésre, mesélt az anyaintézményük kínálatáról. A néhány éve a felújított, volt Északterv-épülettömbben (a József Attila– Zsigmondi utcák kereszteződésében) nyílt éttermükben nap mint nap reggeliztetéssel és ebédeltetéssel is foglalkoznak, menüjükre a „laza olasz jelleg” minősítés illik, de az, úgymond, kommersz ételek mellett nap mint kínálnak különlegességeket, „a séf ajánlatát”, halételeket, különféle nemzetek konyhájának képviselőit. Végvári Ádám elárulta, élt Hollandiában, onnan például az illatos hallevest hozta magával az itteni repertoárra. (Ez garnéla páncéljából készíthető, curryvel, fasírttal, ha valaki olvasóink közül még ma megpróbálkozna vele). A személyes kedvence viszont – tette hozzá a séf – az olasz eredetű amatriciana, „parasztos jellegű tészta, tokaszalonnával”.
Míg folyt a színpadi beszélgetés, készült a különleges étel. „A végén fogjuk lekérgesíteni a muflont” – hallhatta először a kulisszatitkok iránt érdeklődő műkedvelő gasztronómus, ha jól figyelt, majd azt: – „Közben pirul a vargánya, dolgozik a thermomix”. Az előadók nem rejtették véka alá meggyőződésüket: „Muflongerincet se mindennap eszik az ember”; talán ennek is köszönhetően különösebb biztatás nélkül elkezdtek közelebb húzódni a színpadi pulthoz az addig csendben figyelő (esetleg jegyzetelő) érdeklődők. Az alapanyagot képező vadhús, mint elhangzott, a Bükkből származik, és „a gerincét is belevágjuk”. Alig több mint fél óra leteltével elkészült a ritka fogás, kezdődhetett a kóstolás. Ennek benyomásairól, amit egy-két tucat nézőnek nyílt alkalma személyesen megtapasztalni a Miskolci Piknik Berze színpadánál vasárnap délután, sajnos a Boon.hu stábjának nincs módja hitelt érdemlően beszámolni... Tessék otthon kipróbálni a konyhában, kedves olvasók!
Il Baffo látványfőzése a Miskolci Pikniken 09.21.Fotók: Vajda János