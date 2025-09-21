A Bükkből szerezték, a gerincét is kíméletlenül belevágták! - képekkel

A muflongerinccel több nehézség is van, hogy csak egyet említsünk: nehéz beszerezni... Nyilván ezért nem került a miskolci családok ebédlőasztalára jellemzően vasárnap délben – annál inkább odakerült az Il Baffo gasztronómiai bemutatójának pultjára a Miskolci Pikniken.

Muflongerinc készülőben – Végvári Ádámmal, Jókuti Andrással és Kassai Istvánnal

Fotó: Vajda János

„Muflongerincet se mindennap eszik az ember”

„Igazi bükki ételként” utaltak arra a közreműködők, mi készül ezúttal az érdeklődő közönség előtt végzett látványfőzés alkalmával a Hősök terén. Nem derült ki, honnan kerített hozzá alapanyagot a miskolci étterem stábja, de azt érzékeltették, ha már meg is van a muflongerinc, nem könnyű vele a sütés-főzés. Az Avalon-irodaházban működő vendéglátóhely séfje, Végvári Ádám és kollégája, Kassai István ezzel együtt alig több mint 30 perc leforgása alatt elkészítette, mindenki szeme láttára, az egzotikus fogyasztanivalót.

A szombati hasonló programhoz illeszkedően ezúttal is Jókuti István műsorvezető által moderált bemutató nyitányaként elhangzott, előszuvidálásra is szükség volt – itt azért biztos jópáran forgatták a fejüket a hallgatóságból: mire?! –, aztán szó volt az összetevők pirításáról, grillezett bébirépáról, paradicsomos babraguról, „az egész tetejébe kerülő vargányáról”. De mielőtt a félórás sütés-főzés eredményére térnénk, a színpadi szereplők megbeszélték, igyekeztek szezonális, illetve a környéken fellelhető alapanyagokat használni. Valamint úgynevezett thermomixet, ami még nem általános ismert konyhai segédeszköz: egyszerre vág és főz, és megkönnyíti a szakács dolgát.