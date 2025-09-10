szeptember 10., szerda

Nem fogja elhinni! Kipakolták Miskolcon a műemlék vármegyeházát - képekkel, videóval

A miskolci belvárosban mostanában mindig történik valami. Ennek egyik momentuma az utóbbi napokban, hogy egyszerűen kiürült a klasszicista stílusban épült műemlék vármegyeháza.

Szaniszló Bálint
Van mit felújítani a műemlék vármegyeháza épületén Miskolcon

Fotó: Vajda János

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelyén a történelmi épületállományból, ezúttal az 1820-as években épült és története során több tűzvészt túlélő műemlék vármegyeháza felújítása kezdődik el.  

műemlék vármegyeháza
Felújítás kezdődik a miskolci műemlék vármegyeháza épületében
Fotó: Vajda János

Nemrég zárult le a közbeszerzési eljárás, amelyet a Miskolc belvárosában lévő klasszicista stílusú műemlék vármegyeháza teljes körű felújítására és energetikai korszerűsítésére írtak ki. A több mint 4230 négyzetméternyi homlokzat felújításával, a lábazati burkolat cseréjével az utólagos vízszigetelés kialakításával és az épületgépészet modernizálásával a hajdúböszörményi Tömb 2002 Kft.-t bízhatják meg.

Műemlék vármegyeháza: Restaurátorok is bekapcsolódnak a munkálatokba 

A miskolci Városház téren magasodó épületet több mint két évtizeden át építették, az 1840-es évekre készült el a timpanon nélküli klasszicista épület - írja a magyarepitok.hu. A rekonstrukció során a kivitelezőnek 224 külső nyílászárót kell lecserélnie illetve felújítania. 

Felújítás előtt a vármegyeháza Miskolcon

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Felújítás miatt kiürítették a Vármegyeházát

Fotók: Vajda János

Tizenkét műemléki ablakot és ajtót farestaurátor bevonásával az eredeti faanyag megőrzésével mentenek meg az utókor számára.

Kívül-belül megújul az épület 

A projekt része, a több mint 4234 négyzetméter festett homlokzati felület helyreállítása és a mintegy 690 négyzetméternyi mészkőlap lábazati burkolat cseréje. A vármegyeháza belső tereinek felújítási feladatai között 14 744 négyzetméternyi falfestés mellett, a pincefalak utólagos injektálásos szigetelése is szerepel.

Ezek is megújulnak a műemlék vármegyeháza épületében 

  • A beruházás része az épület akadálymentesítése, amelyet új felvonó és egy kültéri személyemelő platform beépítésével valósítanak meg. 
  • Modernizálják az ódon épület gépészeti rendszereit. A projekt keretében hőszivattyús fűtési-hűtési rendszert telepítenek az épületbe, amely négy kültéri egységgel , összesen 249 kW teljesítménnyel működik. 
  • A felújítás során teljes körűen megújul az épület elektromos hálózata. A kivitelezők 3x250A összteljesítményű erősáramú hálózatot építenek ki az épület egészében, több mint 4377 m²-es alapterületen.  
  • A gyengeáramú rendszerek modernizációja: a hivatalt kiszolgáló informatikai hálózat, tűzjelző rendszer, beléptető rendszer és a videokamerás megfigyelőrendszer kialakítását foglalja magába.

Több tűzvészt is túlélt a hivatal 

A műemléki környezetben végzett munka egy régészeti lelőhely területén zajlik, így a kivitelezőknek fokozott figyelemmel kell eljárniuk a munkálatok során. A vármegyeháza különlegessége, hogy a klasszicista építészetben megszokott timpanont itt hiába keresnénk. Helyette ion oszlopokkal, kovácsoltvas erkélykorláttal találkozhatunk.
A vármegyeháza művészeti értékét tovább növeli, hogy a Losonczy József tervei alapján emelt vármegyeháza dísztermét a Benczúr-iskola képviselőjének, Raksányi Dezsőnek allegorikus falfestményei díszítik. 

A hivatali épületet története során többször sújtotta tűzvész, és több alkalommal is bővítették, legutóbb az 1960-as években. A mostani teljes felújítás az épület kiűrítésével klezdődött el. 

Így űrítették ki az épületet: 

 

