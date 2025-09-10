Nem fogja elhinni! Kipakolták Miskolcon a műemlék vármegyeházát - képekkel, videóval

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelyén a történelmi épületállományból, ezúttal az 1820-as években épült és története során több tűzvészt túlélő műemlék vármegyeháza felújítása kezdődik el.

Felújítás kezdődik a miskolci műemlék vármegyeháza épületében

Fotó: Vajda János

Nemrég zárult le a közbeszerzési eljárás, amelyet a Miskolc belvárosában lévő klasszicista stílusú műemlék vármegyeháza teljes körű felújítására és energetikai korszerűsítésére írtak ki. A több mint 4230 négyzetméternyi homlokzat felújításával, a lábazati burkolat cseréjével az utólagos vízszigetelés kialakításával és az épületgépészet modernizálásával a hajdúböszörményi Tömb 2002 Kft.-t bízhatják meg.

Műemlék vármegyeháza: Restaurátorok is bekapcsolódnak a munkálatokba

A miskolci Városház téren magasodó épületet több mint két évtizeden át építették, az 1840-es évekre készült el a timpanon nélküli klasszicista épület - írja a magyarepitok.hu. A rekonstrukció során a kivitelezőnek 224 külső nyílászárót kell lecserélnie illetve felújítania.