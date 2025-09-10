1 órája
Nem fogja elhinni! Kipakolták Miskolcon a műemlék vármegyeházát - képekkel, videóval
A miskolci belvárosban mostanában mindig történik valami. Ennek egyik momentuma az utóbbi napokban, hogy egyszerűen kiürült a klasszicista stílusban épült műemlék vármegyeháza.
Van mit felújítani a műemlék vármegyeháza épületén Miskolcon
Fotó: Vajda János
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelyén a történelmi épületállományból, ezúttal az 1820-as években épült és története során több tűzvészt túlélő műemlék vármegyeháza felújítása kezdődik el.
Nemrég zárult le a közbeszerzési eljárás, amelyet a Miskolc belvárosában lévő klasszicista stílusú műemlék vármegyeháza teljes körű felújítására és energetikai korszerűsítésére írtak ki. A több mint 4230 négyzetméternyi homlokzat felújításával, a lábazati burkolat cseréjével az utólagos vízszigetelés kialakításával és az épületgépészet modernizálásával a hajdúböszörményi Tömb 2002 Kft.-t bízhatják meg.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Műemlék vármegyeháza: Restaurátorok is bekapcsolódnak a munkálatokba
A miskolci Városház téren magasodó épületet több mint két évtizeden át építették, az 1840-es évekre készült el a timpanon nélküli klasszicista épület - írja a magyarepitok.hu. A rekonstrukció során a kivitelezőnek 224 külső nyílászárót kell lecserélnie illetve felújítania.
Felújítás előtt a vármegyeháza MiskolconFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Felújítás miatt kiürítették a VármegyeházátFotók: Vajda János
Tizenkét műemléki ablakot és ajtót farestaurátor bevonásával az eredeti faanyag megőrzésével mentenek meg az utókor számára.
Kívül-belül megújul az épület
A projekt része, a több mint 4234 négyzetméter festett homlokzati felület helyreállítása és a mintegy 690 négyzetméternyi mészkőlap lábazati burkolat cseréje. A vármegyeháza belső tereinek felújítási feladatai között 14 744 négyzetméternyi falfestés mellett, a pincefalak utólagos injektálásos szigetelése is szerepel.
Ezek is megújulnak a műemlék vármegyeháza épületében
- A beruházás része az épület akadálymentesítése, amelyet új felvonó és egy kültéri személyemelő platform beépítésével valósítanak meg.
- Modernizálják az ódon épület gépészeti rendszereit. A projekt keretében hőszivattyús fűtési-hűtési rendszert telepítenek az épületbe, amely négy kültéri egységgel , összesen 249 kW teljesítménnyel működik.
- A felújítás során teljes körűen megújul az épület elektromos hálózata. A kivitelezők 3x250A összteljesítményű erősáramú hálózatot építenek ki az épület egészében, több mint 4377 m²-es alapterületen.
- A gyengeáramú rendszerek modernizációja: a hivatalt kiszolgáló informatikai hálózat, tűzjelző rendszer, beléptető rendszer és a videokamerás megfigyelőrendszer kialakítását foglalja magába.
Több tűzvészt is túlélt a hivatal
A műemléki környezetben végzett munka egy régészeti lelőhely területén zajlik, így a kivitelezőknek fokozott figyelemmel kell eljárniuk a munkálatok során. A vármegyeháza különlegessége, hogy a klasszicista építészetben megszokott timpanont itt hiába keresnénk. Helyette ion oszlopokkal, kovácsoltvas erkélykorláttal találkozhatunk.
A vármegyeháza művészeti értékét tovább növeli, hogy a Losonczy József tervei alapján emelt vármegyeháza dísztermét a Benczúr-iskola képviselőjének, Raksányi Dezsőnek allegorikus falfestményei díszítik.
A hivatali épületet története során többször sújtotta tűzvész, és több alkalommal is bővítették, legutóbb az 1960-as években. A mostani teljes felújítás az épület kiűrítésével klezdődött el.
Így űrítették ki az épületet:
boon.hu video
- Pálinkafőzdét csináltak a borsodi mesekastélyból, ami odabent történik, a világon is egyedülálló – fotókkal, videóval!
- Levelet írt az MLSZ-nek, a válasz után pezsgőt bonthatott + fotók, videó
- Duzzad azok száma, akik nemet mondanak a Tisza Párt terveire Borsodban is! (videó)
- Mostantól egyetlen érintéssel feltárulnak a múlt titkai a miskolci temetőkben
- Leszakadt az ég Borsod-Abaúj-Zemplénben, villámárvizek veszélyeztetik vármegyénket + fotók, videók