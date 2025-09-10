szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

20°
+27
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu PODCAST

1 órája

Mozi és muzsika, avagy Morricone mágiája

Címkék#BOON podcast#CineFest#Ennio Morricone#boon.hu PODCAST#podcast#filmzene#koncert#filmfesztivál#zeneszerző#CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Egy koncert a Cinefesten? Egy koncert, amit meg kell duplázni, mert elővételben akkora rá az érdeklődés? Természetesen filmzenéről van szó, és a talán legismertebb mozis zeneszerzőről: Ennio Morricone az, akinek alakját és munkásságát a vasárnapi fesztivál-hangverseny előtt podcast formájában idéztük meg.

Boon.hu
Mozi és muzsika, avagy Morricone mágiája

Fotó: Vajda János

Szándékos, hogy nem használtjuk a „filmzeneszerző” kifejezést a bevezetőben, mert bár a szó önmagában semmiképp sem degradáló, sőt, a műfaj egyik legjobbjaként ismeri a nagyvilág az olasz komponistát. Ám fontos deklarálni, hogy Ennio Morricone elsősorban zeneszerzőként dolgozott és írta be nevét a muzsika egyetemes történetébe. „Másodsorban” úgy alakult, hogy jónéhány (összességében több tucatnyi) mozialkotás köszönheti kisebb vagy nagyobb részben sikerét és népszerűségét az őáltala hozzátett dallamoknak, ritmusoknak, hangzásoknak. A cinefestes rendezvény kapcsán természetesen ez, a filmzenei munkássága adta a Boon-podcast alaptémáját.

Morricone
Morricone filmjeiről beszélgettek: (jobbról balra) Soós Gábor, Lichtenstein Raymond és Balogh Attila
Fotó: Vajda János

A Morricone nevével fémjelzett filmekről beszélgettek

A beszélgetőtársaink Lichtenstein Raymond és dr. Soós Gábor voltak: a páros mindkét tagja tartott már korábban, különféle fórumokon előadásokat Ennio Morricone hatásáról, jelentőségéről, műveiről. Előbbi elsősorban a filmek oldaláról közelítve meg a témát, lévén maga is deklarált mozirajongó, másikuk pedig mint szakember, zeneértő, hiszen ő a Miskolci Egyetem Vonós Intézetének adjunktusaként, vezetőjeként ismert.

A 26 perces (tíz nappal a Cinefest-esemény előtt, múlt pénteken rögzített) beszélgetés az alábbiakban hallgatható meg. A koncert pedig a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kínálatában itt található.

morricone
Ennio Morricone (1928-2020)
Forrás: mso.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

  • CineFest Paradiso – Az örökzöld Morricone
  • 2025. szeptember 11. 18:00 és 2025. szeptember 14. 18:00, Művészetek Háza
  • Miskolci Szimfonikus Zenekar, vezényel: Török Levente. Ének: Zamatóczky Florianna (szoprán), Miskolci Nemzeti Színház Énekkara, Polifónia Vegyeskar (Hatvan). Szájharmonika: Pribojszki Mátyás. Okarina: Ács Gyula. Furulya: Veres Tamás. Zongora, billentyűs hangszerek: Nagy Nándor. Gitár: Spirkó Károly. Basszusgitár: Horváth Gyula. Dobszerelés: Soós Tibor.
„Minden jegy elkelt”
Forrás: mso.hu

„Egy nemzetközi filmfesztivál – és filmzene élőben, nagyzenekarral! A Miskolci Szimfonikus Zenekar segítségével Ennio Morricone legismertebb filmzenéit élvezheti a Közönség – most első alkalommal, a CineFest 21. Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. A többszörös Oscar-, Grammy- és Golden Globe-díjas zeneszerző olyan klasszikus filmsikerek zenéjét szerezte, mint A Jó a Rossz és a Csúf, A profi, a Nevem: Senki, A misszió, vagy a Volt egyszer egy Vadnyugat… Ezen az estén a zseniális művész összes klasszikusa felcsendül majd. A felemelő zenei összeállítást vizuális élmény is kíséri a Balázs Győző Református Gimnázium művészeti képzős pedagógusai és növendékei által.” (mso.hu)

A Wikipedia online lexikon így ír az öt évvel ezelőtt elhunyt alkotóról:

„Ennio Morricone (Róma, 1928. november 10. – Róma, 2020. július 6.) Oscar-, Grammy- és többszörös David di Donatello-díjas olasz zeneszerző, karmester, hangszerelő és zenész, az egyetemes filmzene egyik legismertebb és egyik legnagyobb hatású alakja. Több mint 550 filmhez komponált kísérőzenét, melyek közül a spagettiwesternekhez írt dallamai a legkiemelkedőbbek.” (A teljes szócikk itt olvasható.)

A Fidelio nevű zenei portál pedig az alábbi címmel szentelt videókkal feltöltött összeállítást a legfontosabb hallgatnivalókról:

11+1 filmzene, amit hallanod kell Ennio Morriconétól

 

boon.hu PODCAST

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu