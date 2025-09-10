1 órája
Mozi és muzsika, avagy Morricone mágiája
Egy koncert a Cinefesten? Egy koncert, amit meg kell duplázni, mert elővételben akkora rá az érdeklődés? Természetesen filmzenéről van szó, és a talán legismertebb mozis zeneszerzőről: Ennio Morricone az, akinek alakját és munkásságát a vasárnapi fesztivál-hangverseny előtt podcast formájában idéztük meg.
Fotó: Vajda János
Szándékos, hogy nem használtjuk a „filmzeneszerző” kifejezést a bevezetőben, mert bár a szó önmagában semmiképp sem degradáló, sőt, a műfaj egyik legjobbjaként ismeri a nagyvilág az olasz komponistát. Ám fontos deklarálni, hogy Ennio Morricone elsősorban zeneszerzőként dolgozott és írta be nevét a muzsika egyetemes történetébe. „Másodsorban” úgy alakult, hogy jónéhány (összességében több tucatnyi) mozialkotás köszönheti kisebb vagy nagyobb részben sikerét és népszerűségét az őáltala hozzátett dallamoknak, ritmusoknak, hangzásoknak. A cinefestes rendezvény kapcsán természetesen ez, a filmzenei munkássága adta a Boon-podcast alaptémáját.
A Morricone nevével fémjelzett filmekről beszélgettek
A beszélgetőtársaink Lichtenstein Raymond és dr. Soós Gábor voltak: a páros mindkét tagja tartott már korábban, különféle fórumokon előadásokat Ennio Morricone hatásáról, jelentőségéről, műveiről. Előbbi elsősorban a filmek oldaláról közelítve meg a témát, lévén maga is deklarált mozirajongó, másikuk pedig mint szakember, zeneértő, hiszen ő a Miskolci Egyetem Vonós Intézetének adjunktusaként, vezetőjeként ismert.
A 26 perces (tíz nappal a Cinefest-esemény előtt, múlt pénteken rögzített) beszélgetés az alábbiakban hallgatható meg. A koncert pedig a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kínálatában itt található.
- CineFest Paradiso – Az örökzöld Morricone
- 2025. szeptember 11. 18:00 és 2025. szeptember 14. 18:00, Művészetek Háza
- Miskolci Szimfonikus Zenekar, vezényel: Török Levente. Ének: Zamatóczky Florianna (szoprán), Miskolci Nemzeti Színház Énekkara, Polifónia Vegyeskar (Hatvan). Szájharmonika: Pribojszki Mátyás. Okarina: Ács Gyula. Furulya: Veres Tamás. Zongora, billentyűs hangszerek: Nagy Nándor. Gitár: Spirkó Károly. Basszusgitár: Horváth Gyula. Dobszerelés: Soós Tibor.
„Egy nemzetközi filmfesztivál – és filmzene élőben, nagyzenekarral! A Miskolci Szimfonikus Zenekar segítségével Ennio Morricone legismertebb filmzenéit élvezheti a Közönség – most első alkalommal, a CineFest 21. Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. A többszörös Oscar-, Grammy- és Golden Globe-díjas zeneszerző olyan klasszikus filmsikerek zenéjét szerezte, mint A Jó a Rossz és a Csúf, A profi, a Nevem: Senki, A misszió, vagy a Volt egyszer egy Vadnyugat… Ezen az estén a zseniális művész összes klasszikusa felcsendül majd. A felemelő zenei összeállítást vizuális élmény is kíséri a Balázs Győző Református Gimnázium művészeti képzős pedagógusai és növendékei által.” (mso.hu)
A Wikipedia online lexikon így ír az öt évvel ezelőtt elhunyt alkotóról:
„Ennio Morricone (Róma, 1928. november 10. – Róma, 2020. július 6.) Oscar-, Grammy- és többszörös David di Donatello-díjas olasz zeneszerző, karmester, hangszerelő és zenész, az egyetemes filmzene egyik legismertebb és egyik legnagyobb hatású alakja. Több mint 550 filmhez komponált kísérőzenét, melyek közül a spagettiwesternekhez írt dallamai a legkiemelkedőbbek.” (A teljes szócikk itt olvasható.)
A Fidelio nevű zenei portál pedig az alábbi címmel szentelt videókkal feltöltött összeállítást a legfontosabb hallgatnivalókról:
11+1 filmzene, amit hallanod kell Ennio Morriconétól
