Mozi és muzsika, avagy Morricone mágiája

Szándékos, hogy nem használtjuk a „filmzeneszerző” kifejezést a bevezetőben, mert bár a szó önmagában semmiképp sem degradáló, sőt, a műfaj egyik legjobbjaként ismeri a nagyvilág az olasz komponistát. Ám fontos deklarálni, hogy Ennio Morricone elsősorban zeneszerzőként dolgozott és írta be nevét a muzsika egyetemes történetébe. „Másodsorban” úgy alakult, hogy jónéhány (összességében több tucatnyi) mozialkotás köszönheti kisebb vagy nagyobb részben sikerét és népszerűségét az őáltala hozzátett dallamoknak, ritmusoknak, hangzásoknak. A cinefestes rendezvény kapcsán természetesen ez, a filmzenei munkássága adta a Boon-podcast alaptémáját.

Morricone filmjeiről beszélgettek: (jobbról balra) Soós Gábor, Lichtenstein Raymond és Balogh Attila

A Morricone nevével fémjelzett filmekről beszélgettek

A beszélgetőtársaink Lichtenstein Raymond és dr. Soós Gábor voltak: a páros mindkét tagja tartott már korábban, különféle fórumokon előadásokat Ennio Morricone hatásáról, jelentőségéről, műveiről. Előbbi elsősorban a filmek oldaláról közelítve meg a témát, lévén maga is deklarált mozirajongó, másikuk pedig mint szakember, zeneértő, hiszen ő a Miskolci Egyetem Vonós Intézetének adjunktusaként, vezetőjeként ismert.

A 26 perces (tíz nappal a Cinefest-esemény előtt, múlt pénteken rögzített) beszélgetés az alábbiakban hallgatható meg. A koncert pedig a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kínálatában itt található.

Ennio Morricone (1928-2020)

CineFest Paradiso – Az örökzöld Morricone

2025. szeptember 11. 18:00 és 2025. szeptember 14. 18:00, Művészetek Háza

Miskolci Szimfonikus Zenekar, vezényel: Török Levente. Ének: Zamatóczky Florianna (szoprán), Miskolci Nemzeti Színház Énekkara, Polifónia Vegyeskar (Hatvan). Szájharmonika: Pribojszki Mátyás. Okarina: Ács Gyula. Furulya: Veres Tamás. Zongora, billentyűs hangszerek: Nagy Nándor. Gitár: Spirkó Károly. Basszusgitár: Horváth Gyula. Dobszerelés: Soós Tibor.

„Minden jegy elkelt”

„Egy nemzetközi filmfesztivál – és filmzene élőben, nagyzenekarral! A Miskolci Szimfonikus Zenekar segítségével Ennio Morricone legismertebb filmzenéit élvezheti a Közönség – most első alkalommal, a CineFest 21. Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. A többszörös Oscar-, Grammy- és Golden Globe-díjas zeneszerző olyan klasszikus filmsikerek zenéjét szerezte, mint A Jó a Rossz és a Csúf, A profi, a Nevem: Senki, A misszió, vagy a Volt egyszer egy Vadnyugat… Ezen az estén a zseniális művész összes klasszikusa felcsendül majd. A felemelő zenei összeállítást vizuális élmény is kíséri a Balázs Győző Református Gimnázium művészeti képzős pedagógusai és növendékei által.” (mso.hu)

