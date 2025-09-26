Ezért számláz kétszer a MIVÍZ Kft. szeptemberben

Minden felhasználó kap zárószámlát

A zárószámlát minden Felhasználó megkapja. A számla tartalma és a fogyasztás mennyisége az ezt megelőző utolsó számlázási időponttól függ. A Felhasználói adatokat a zárószámlák adatai alapján töltik majd fel az ÉRV Zrt. rendszerébe, és csak azok ellenőrzését követően kapnak majd újabb, már az ÉRV Zrt. nevében kiállított számlát a Felhasználók.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Csak csekkel vagy utalással fizethető

A Felhasználóknak tehát a MIVÍZ Kft. részére a 2025. szeptember 30-ig megállapított fogyasztást kell megfizetniük. Erre technikai okokból csak csekken vagy utalással van lehetőség, a csoportos beszedési megbízás ebben az egyetlen esetben, a zárószámlák esetében nem alkalmazható. Az ÉRV Zrt. által ezt követően kiállítandó számlákat azonban természetesen ismét ki lehet majd egyenlíteni csoportos beszedési megbízással. Pénzintézettől függően ez automatikus átfordítással vagy egyedi beállítással történhet.

Részletfizetés is lehetséges

Amennyiben a számlafizetés bármilyen okból problémába ütközne, Felhasználóink részletfizetési kérelemmel fordulhatnak a MIVÍZ Kft.-hez. Tájékoztatásul jelezzük, hogy az ÉRV Zrt. az érintett időszak zárószámlán szereplő összegére 2025. decemberéig nem számít fel késedelmi kamatot.