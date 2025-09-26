44 perce
Ezért számláz kétszer a MIVÍZ Kft. szeptemberben
A közösségi fórumokon foglalkoztatja olvasóinkat a kérdés. A MIVÍZ Kft. valóban két számlát küldhet szeptemberben?
A MIVÍZ Kft. életében az elkövetkezendő napok nagy változásokat hoznak. A MIVÍZ Kft. és az ÉRV Zrt. egyesül a tulajdonosok döntése értelmében.
A MIVÍZ Kft. és ÉRV Zrt. egy cégként működik tovább
A MIVÍZ Kft. és az ÉRV Zrt. a 2025. szeptember 30-i egyesülést követően egy cégként, ÉRV Zrt. név alatt folytatja víziközmű-szolgáltatói tevékenységét. Ettől az időponttól a MIVÍZ Kft. jogai és kötelezettségei átszállnak az ÉRV Zrt.-re. A MIVÍZ Kft. 2025. szeptember 30-i fordulónapi számviteli zárása szükségessé teszi az addig teljesített szolgáltatásokkal való elszámolást. Ennek megfelelően a MIVÍZ Kft. a fordulónapig nyújtott víziközmű-szolgáltatásokról zárószámlát bocsát ki.
ÉRV Zrt.: harminc település stabilabb vízellátása valósult meg
Minden felhasználó kap zárószámlát
A zárószámlát minden Felhasználó megkapja. A számla tartalma és a fogyasztás mennyisége az ezt megelőző utolsó számlázási időponttól függ. A Felhasználói adatokat a zárószámlák adatai alapján töltik majd fel az ÉRV Zrt. rendszerébe, és csak azok ellenőrzését követően kapnak majd újabb, már az ÉRV Zrt. nevében kiállított számlát a Felhasználók.
Csak csekkel vagy utalással fizethető
A Felhasználóknak tehát a MIVÍZ Kft. részére a 2025. szeptember 30-ig megállapított fogyasztást kell megfizetniük. Erre technikai okokból csak csekken vagy utalással van lehetőség, a csoportos beszedési megbízás ebben az egyetlen esetben, a zárószámlák esetében nem alkalmazható. Az ÉRV Zrt. által ezt követően kiállítandó számlákat azonban természetesen ismét ki lehet majd egyenlíteni csoportos beszedési megbízással. Pénzintézettől függően ez automatikus átfordítással vagy egyedi beállítással történhet.
Részletfizetés is lehetséges
Amennyiben a számlafizetés bármilyen okból problémába ütközne, Felhasználóink részletfizetési kérelemmel fordulhatnak a MIVÍZ Kft.-hez. Tájékoztatásul jelezzük, hogy az ÉRV Zrt. az érintett időszak zárószámlán szereplő összegére 2025. decemberéig nem számít fel késedelmi kamatot.
