MÁV
1 órája
Vasárnap reggel ne várjon a miskolci vonatra ezen a településen
Vasárnap reggel pótlóbusz indul egy Szendrő-Miskolc közti vonat helyett.
Nem megy egy miskolci vonat vasárnap. A MÁVINFORM tájékoztatása szerint vasárnap reggel a Szendrőről 6:17-kor Miskolcra induló személyvonat (35469) helyett pótlóbusz közlekedik.
A miskolci vonat helyett induló pótlóbusz megállási helyei:
- Szendrő vasútállomás
- Büdöskútpuszta – Szendrő, Büdöskútpuszta (Volán mh.)
- Szendrőlád – Szendrőlád vmh. Bejárati út (Volán mh.)
- Edelény vasútállomás
- Edelény alsó – Edelény-Alsó, vmh. bejárati út (Volán mh.)
- Borsodszirák – Borsodszirák kultúrház (volán mh - Útátjárónál)
- Boldva – Boldva vá. (Vasútállomás mellett)
- Alsóboldva – Boldva, templom (Volán mh.)
- Sajóecseg vasútállomás
- Sajókeresztúr – Sajókeresztúr, posta (Volán mh.)
- Szirmabesnyő – Szirmabesnyő vasúti megállóhely (Volán mh.)
- Miskolc-Gömöri – Gömöri pályaudvar (32-es helyijárat mh.)
- Miskolc-Tiszai vasútállomás
Szombaton gázolás történt
Szombat reggel a Tokaj InterCity elgázolt egy embert.
