MÁV

1 órája

Vasárnap reggel ne várjon a miskolci vonatra ezen a településen

Vasárnap reggel pótlóbusz indul egy Szendrő-Miskolc közti vonat helyett.

Boon.hu

Nem megy egy miskolci vonat vasárnap. A MÁVINFORM tájékoztatása szerint vasárnap reggel a Szendrőről 6:17-kor Miskolcra induló személyvonat (35469) helyett pótlóbusz közlekedik.

Nem indul a miskolci vonat Szendrőre vasárnap reggel.
Fotó: Hegedűs Márta / Forrás: MW

A miskolci vonat helyett induló pótlóbusz megállási helyei:

  • Szendrő vasútállomás
  • Büdöskútpuszta – Szendrő, Büdöskútpuszta (Volán mh.)
  • Szendrőlád – Szendrőlád vmh. Bejárati út (Volán mh.)
  • Edelény vasútállomás
  • Edelény alsó – Edelény-Alsó, vmh. bejárati út (Volán mh.)
  • Borsodszirák – Borsodszirák kultúrház (volán mh - Útátjárónál)
  • Boldva – Boldva vá. (Vasútállomás mellett)
  • Alsóboldva – Boldva, templom (Volán mh.)
  • Sajóecseg vasútállomás
  • Sajókeresztúr – Sajókeresztúr, posta (Volán mh.)
  • Szirmabesnyő – Szirmabesnyő vasúti megállóhely (Volán mh.)
  • Miskolc-Gömöri – Gömöri pályaudvar (32-es helyijárat mh.)
  • Miskolc-Tiszai vasútállomás

Szombaton gázolás történt

Szombat reggel a Tokaj InterCity elgázolt egy embert.

