Ilyen villamosok is közlekedtek Miskolcon, tudta? (videó)

Jelenleg Miskolcon két villamosvonalon – viszonylaton – közlekednek villamosok, azonban korábban más vonalak is voltak a vármegyeszékhelyen. Ezeket mutatja be most a Public Transport Fan-PTF Facebook oldal. Íme a megszűnt miskolci villamosvonalak.

Jelenleg két villamosvonalon van közlekedés, de megszűnt miskolci villamosvonalakról is tudni lehet

Fotó: Balogh Attila

Jelenleg az 1-es és 2-es vonalon közlekedik a villamos Miskolcon. Az egyik végállomás mindkét viszonylatnál a Tiszai pályaudvar, míg az 1-es Diósgyőrbe, a 2-es a Vasgyárba közlekedik.

Vannak azonban, akik még jól emlékeznek

a 3-as,

a 4-es

és a 0-s viszonylatra is,

míg az Észak-déli vonal (hejőcsabai 2-es) már csak a leírásokból rémlik.

Megszűnt miskolci villamosvonalak videón

Most azonban mindegyik megtekinthető pontos útvonallal, távolsággal, menetidővel együtt térképre vetítve. Íme a Public Transport Fan-PTF videója: