szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

18°
+26
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt látni kell!

2 órája

Ilyen villamosok is közlekedtek Miskolcon, tudta? (videó)

Címkék#útvonal#miskolci#megszűnt#villamosvonal

Videón a komplett útvonalak a távolságokkal, menetidővel együtt. Megszűnt miskolci villamosvonalak térképen bemutatva.

Boon.hu

Jelenleg Miskolcon két villamosvonalon – viszonylaton – közlekednek villamosok, azonban korábban más vonalak is voltak a vármegyeszékhelyen. Ezeket mutatja be most a Public Transport Fan-PTF Facebook oldal. Íme a megszűnt miskolci villamosvonalak.

megszűnt miskolci villamosvonalak
Jelenleg két villamosvonalon van közlekedés, de megszűnt miskolci villamosvonalakról is tudni lehet
Fotó: Balogh Attila

Jelenleg az 1-es és 2-es vonalon közlekedik a villamos Miskolcon. Az egyik végállomás mindkét viszonylatnál a Tiszai pályaudvar, míg az 1-es Diósgyőrbe, a 2-es a Vasgyárba közlekedik. 

Vannak azonban, akik még jól emlékeznek 

  • a 3-as, 
  • a 4-es 
  • és a 0-s viszonylatra is, 
  • míg az Észak-déli vonal (hejőcsabai 2-es) már csak a leírásokból rémlik.

Megszűnt miskolci villamosvonalak videón

Most azonban mindegyik megtekinthető pontos útvonallal, távolsággal, menetidővel együtt térképre vetítve. Íme a Public Transport Fan-PTF videója:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu