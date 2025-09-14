1 órája
Ilyen villamosok is közlekedtek Miskolcon, tudta? (videó)
Videón a komplett útvonalak a távolságokkal, menetidővel együtt. Megszűnt miskolci villamosvonalak térképen bemutatva.
Jelenleg Miskolcon két villamosvonalon – viszonylaton – közlekednek villamosok, azonban korábban más vonalak is voltak a vármegyeszékhelyen. Ezeket mutatja be most a Public Transport Fan-PTF Facebook oldal. Íme a megszűnt miskolci villamosvonalak.
Jelenleg az 1-es és 2-es vonalon közlekedik a villamos Miskolcon. Az egyik végállomás mindkét viszonylatnál a Tiszai pályaudvar, míg az 1-es Diósgyőrbe, a 2-es a Vasgyárba közlekedik.
Vannak azonban, akik még jól emlékeznek
- a 3-as,
- a 4-es
- és a 0-s viszonylatra is,
- míg az Észak-déli vonal (hejőcsabai 2-es) már csak a leírásokból rémlik.
Megszűnt miskolci villamosvonalak videón
Most azonban mindegyik megtekinthető pontos útvonallal, távolsággal, menetidővel együtt térképre vetítve. Íme a Public Transport Fan-PTF videója:
